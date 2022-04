Ucraina, von der Leyen rassicura Zelensky: «Kiev marcia verso l’Europa mentre Mosca decade»

«Durerà settimane e non anni» il processo di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un incontro a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky, al quale ha consegnato un questionario da compilare per permettere a Kiev di essere riconosciuta con lo status di Paese candidato. «Il questionario sarà pronto in una settimana», ha risposto Zelensky.

Nel corso dell’incontro la von der Leyen ha assicurato che «la Russia cadrà nel decadimento economico, finanziario e tecnologico, mentre l’Ucraina sta marciando verso il futuro europeo, questo è quello che vedo».

Il capo staff di Zelensky: «Faremo di tutto per accelerare l’adesione all’Ue»

«Ci stiamo avvicinando all’Ue. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che la domanda di adesione dell’Ucraina all’Unione europea sarà presentata al Consiglio europeo quest’estate. Dobbiamo fare tutto prima, faremo di tutto per accelerare questo processo». Lo scrive su Telegram il capo dell’ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak, nel giorno della visita della Von der Leyen e – aggiunge il capo staff di Zelensky – «ha visto con i suoi occhi le conseguenze della “misura russa” a Bucha». «Non ci fermeremo di sicuro, l’Ucraina sarà nell’Unione Europea. La nostra gente lo merita come nessun altro. Porremo fine a questo caso», conclude Yermak.

Ucraina, Biden: «Orribile atrocità commessa dalla Russia»

E intanto il presidente americano Joe Biden ha condannato l’attacco missilistico a Kramatorsk. «L’attacco a una stazione ferroviaria ucraina è l’ennesima orribile atrocità commessa dalla Russia, che ha colpito i civili che stavano cercando di evacuare e mettersi in salvo. Continueremo la nostra assistenza alla sicurezza e a consegnare armi per aiutare l’Ucraina a difendere il proprio Paese. E, insieme ai nostri alleati e partner, sosterremo gli sforzi per indagare su questo attacco mentre documentiamo le azioni della Russia».