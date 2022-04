Occupazioni, Meloni: «Basta con i ladri di case e i proprietari in ostaggio, si intervenga subito» (video)

Le occupazioni abusive dilagano e sono ormai fuori controllo. È inaccettabile assistere a testimonianze come quella del signor Davide e della signora Giulia che, dopo aver pagato un mutuo trentennale, attendono da anni di riavere la propria casa”. Giorgia Meloni da suo profilo Facebook rilancia la denuncia disperata di una coppia, proprietaria di una casa occupata. Che, malgrado uno sfratto esecutivo per morosità che risale a luglio, n . È inaccettabile assistere a testimonianze come quella del signor Davide e della signora Giulia che, dopo aver pagato un mutuo trentennale, attendono da anni di riavere la propria casa”.da suo profilo Facebook rilancia la denuncia disperata di una coppia, proprietaria di una casa occupata. Che, malgrado uno sfratto esecutivo per morosità che risale a luglio, n on riesce a tornare in possesso delle chiavi della propria abitazione.

Abusivi, Meloni: basta con i ladri di case

Non pagano né affitto né condominio da tre anni. Sono morosi per oltre 13mila euro – racconta il proprietario, gravemente cardiopatico alle telecamere. "Abbiamo pagato 30 anni di mutuo. Non è possibile. È un incubo". Accanto a Davide la moglie, bionda distinta. Che piange e fa vedere alla giornalista il certificato del pace maker. "Non se ne vanno. Siamo anche malati e tutto questo non ci aiuta a vivere. Fanno i padroni con la nostra casa ".

Fuori legge e prepotenti

Raggiunta dalla giornalista una dei due occupanti, che lavora in un bar, si rifiuta di rispondere. Dice che il marito è morto. Non vuole parlare e manda via le telecamere a suon di insulti. Ma la storia d Davide e Giulia non è l’unica. A Roma non si contano gli esempio di occupazioni abusive che il Campidoglio non riesca a risolvere malgrado le sentenze di sfratto. “Fratelli d’Italia – conclude la Meloni che posta il video – è da sempre schierata contro questi veri e propri furti di abitazioni. A difesa dei proprietari degli immobili dai ladri di case”.