Case occupate, l’ultimo sfregio di un abusivo rom a un anziano proprietario. Meloni: intollerabile (video)

Case occupate, l’ultimo sfregio ai legittimi proprietari. Alla legge e alla decenza, ha il volto di un giovane rom. Un inquilino – come tanti purtroppo – protagonista dell’ultima inchiesta portata avanti da Mario Giordano a Fuori dal coro. Al centro della inaccettabile vicenda, dunque, un ragazzo che, insieme alla compagna, abita abusivamente l’appartamento del malcapitato di turno: il signor Giorgio di La Spezia. Ennesimo locatore doppiamente sotto scacco: con casa occupata e affitto non corrisposto (da dieci mesi). Già, perché come spesso accade, gli accordi che dovrebbero regolarizzare affitti contrattualizzati con tanto di canone mensile, a causa dell’arbitrio e dell’arroganza degli affittuari abusivi, diventano carta straccia. E al danno della casa occupata, il proprietario deve aggiungere anche la beffa del mancato introito.

Case occupate, a fuori dal coro l’ultimo sfregio

Come nel caso del povero signor Giorgio. Che al danno e alla beffa – racconta all’inviata di Fuori dal coro – ha dovuto aggiungere anche la violenza di un pugno sferrato all’improvviso dall’inquilino abusivo… e ubriaco. Un colpo inferto con violenza gratuita, che ha portato la vittima in ospedale. Da dove l’anziano signore è uscito con una prognosi di 10 giorni e un referto di trauma cranico. Colpi che, per Giorgio come per tutti i proprietari di immobili defraudati da occupanti abusivi, arrivano da tutte le parti: dagli inquilini morosi e illegittimi. E dall’impotenza di uno Stato che, anche a fronte di condanne e decreti di sfratto, difficilmente riesce a liberare i cittadini dalla morsa della prepotenza di questi abusi.

La Spezia, la prepotenza di un giovane rom su un anziano proprietario

Una sperequazione odiosa quanto inaccettabile, su cui Giorgia Meloni è tornata a scagliarsi contro ancora una volta. Tanto che, in post pubblicato poco fa sulla sua pagina Facebook, la leader di Fratelli d’Italia denuncia una volta di più: «Case occupate abusivamente dalla prepotenza di chi rimane impunito. Fratelli d’Italia ha sempre acceso i riflettori contro i ladri delle proprietà private. Lo Stato faccia sentire forte la sua presenza contro questi abusi. In una Nazione civile, storie come quella di Giorgio non sono ammissibili né tollerabili».

Giorgia Meloni: «Lo Stato faccia sentire forte la sua presenza contro questi abusi»

Un commento che è anche una dichiarazione d’intenti. Di quelle che da tanto la presidente di Fdi intesta a Giorgio. E prima di lui a Ennio, sfrattato da una rom, nel giro di un pomeriggio, mentre era impegnato in una visita medica. A Enzo, il pensionato defraudato dall’inquilino moroso da anni e costretto a vivere su un terrazzo. Per loro, vittime della prevaricazione degli occupanti abusivi. E al grido di «Fermiamo queste indegne prepotenze», Fratelli d’Italia ha iniziato una battaglia in Parlamento per difendere la proprietà privata dai ladri di case». Un fenomeno drammatico, sempre più diffuso, a fronte del quale la Meloni ha più volte sollecitato la necessità di «una norma, fosse anche in questo caso per decreto, che sulle sanzioni e sui tempi dia delle risposte completamente diverse».

Case occupate, Meloni: «In una Nazione civile, storie come queste non sono ammissibili né tollerabili»

E con «sanzioni – ha avvertito anche recentemente Giorgia Meloni – che vanno inasprite per dare un segnale molto chiaro a chi pensa di poter occupare casa di qualcun altro, mentre va a fare la spesa. Poi la reazione dello Stato deve essere immediata – ha sottolineato ancora la numero uno di Fdi –. Non possono passare settimane prima che lo Stato intervenga, e in alcuni casi non interviene proprio». Con sommo diletto degli inquilini illegittimi, abusivi. Morosi. E contenti…

Sotto, il video tratto da Fuori dal coro e postato sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni