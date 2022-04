Netflix tenta di riprendersi dal crollo: cinquanta videogiochi entro la fine dell’anno

Il colosso dello streaming Netflix vuole assolutamente investire sul mercato dei videogiochi. Ha lanciato la sua selezione di titoli per smartphone inclusa con l’abbonamento al servizio video,. Ora sembra che entro la fine del 2022 vedremo almeno 50 nuovi titoli su iOS a Android prodotti da Netflix, che il mese scorso ha acquistato il team Next Games per 65 milioni di euro.

Netflix cerca di diversificare l’offerta

L’azienda sta cercando di diversificare la propria offerta, soprattutto dopo il crollo in borsa dovuto alla notizia di un calo cospicuo di abbonati nell’ultimo anno. Sono 200mila in meno. L’Adnkronos rivela che Netflix ha in progetto videogiochi (per ora su smartphone) dedicati alle sue IP più famose. Questo, a cominciare da Stranger Things , che tornerà il 27 maggio con la quarta stagione. Non mancheranno però progetti multimediali che includeranno sia video games che serie TV: è il caso di Exploding Kitties , il popolare gioco da tavolo che riceverà sia un adattamento TV che uno interattivo.