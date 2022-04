Musumeci incassa applausi: “C’è chi nel centrodestra mi osteggia, io cerco l’unità” (video)

“E’ stato un ritorno a casa mia, che sono nato e cresciuto nel Msi, poi in An, sono rimasto autonomista e di destra da buon siciliano, oggi abbiamo concordato un percorso comune con Giorgia e con Fratelli d’Italia, nel segno dell’identità nazionale. Oggi ho portato alla conferenza di FdI il tema del mediterraneo, a cui tengo molto. In questa area dobbiamo diventare protagonisti”, ha spiegato ieri Nello Musumeci, governatore della Sicilia, ai microfoni di Walter Delle Donne per il Secolo.it alla conferenza di FdI a Milano.

Musumeci e la sua ricandidatura in Sicilia

Musumeci ha parlato della sua ricandidatura, osteggiata da FI e Lega “per ambizioni personali”. “Ho affidato alla Meloni la soluzione del problema, qualunque essa sia’‘, taglia corto Nello Musumeci, a margine della Conferenza programmatica di Fdi a Milano. Sulla questione delle amministrative in Sicilia, dove il centrodestra si è diviso, “non c’è alcuna contesa, c’è soltanto la necessità di fare chiarezza. Sono convinto che i leader delle forze politiche del centrodestra troveranno le ragioni che uniscono piuttosto che saltare quelle che dividono. Sono fiducioso”, dice a Milano, forte di un sondaggio che lo premia in modo ampio.

“Sono convinto che troveremo l’unità – ha assicurato Musumeci – che troveremo la forza dello stare assieme, io sto governando con la Lega e Forza Italia dal primo giorno”.