La Russa al Secolo.it: “Siamo qui per offrire agli italiani un programma serio e preciso” (video)

«Sono appunti per un programma conservatore – spiega il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa al Secolo.it – Abbiamo l’obiettivo preciso di cambiare registro ai governi italiani. Gli ultimi governi sono stati un’accozzaglia di posizioni politiche, l’uno contro l’altro contrapposto. Noi oggi cominciamo a fare gli appunti per un programma conservatore. Noi offriremo agli italiani un progetto preciso. Non qualcosa come è avvenuto con i 5 Stelle che si odiavano con il Pd e ora vanno a braccetto e come perfino Salvini e Conte, che hanno dovuto fare un tratto di strada assieme».

«Speriamo di riuscire – prosegue il senatore di FdI – punto per punto a offrire qualcosa che possa cambiare l’Italia, ma che gli italiani possano giudicare prima. L’altro aspetto da sottolineare è quello di dimostrare che FdI ha una grande classe dirigente e che vogliamo ampliarla. A questa conferenza intervengono persone che hanno accettato di contribuire a scrivere il nostro programma e che, se vogliono, – conclude La Russa – potranno entrare nella nostra classe dirigente».

Intervista di Grazia Di Maggio per SECOLO.IT