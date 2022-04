Lutto per Cristiano Ronaldo e la compagna: «Il nostro bimbo è morto, devastati per la perdita»

Lutto per Cristiano Ronaldo e per la compagna Georgina Rodriguez. La coppia, in attesa di due gemelli, ha perso uno dei due bimbi durante il parto. «È con il dolore più profondo che annunciamo il decesso del nostro bimbo. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e di gioia. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per la loro assistenza e per il sostegno», dice la coppia in un comunicato.

Lutto per Ronaldo e la compagna: «Siamo devastati per questa perdita»

«Siamo devastati per questa perdita. Bimbo, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre». La signora Ronaldo aspettava due gemelli: la piccola è nata senza complicazioni ma purtroppo il maschietto non ce l’ha fatta. CR7 ha poi chiesto di rispettare la sua privacy in un momento “molto difficile”. Immediati sono arrivati su tutti i social messaggi di cordoglio e vicinanza a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Amici, colleghi, fan, gente comune. E, chiaramente non sono mancate parole di conforto da parte dei suoi club, iniziando dal Manchester United: “Il tuo dolore è il nostro dolore”.

La lettera della sorella

Come riporta Tgcom24, la sorella di Ronaldo, Katia Aveiro, ha pubblicato un’emozionante lettera: «Il nostro angioletto è già in grembo a papà… E la nostra bambina è lì ferma, forte e piena di salute e ci mostrerà ogni giorno che solo l’amore conta» ha scritto. Il riferimento nella lettera è anche al padre, Denis, scomparso nel 2005. Il padre di Cristiano è morto a 52 anni, il calciatore aveva allora solo 20 anni. La madre di Ronaldo, Dolores Aveiro, ha postato su Instagram con un’emoji dalla faccia triste, mentre Diogo Dalot, terzino del Manchester United, ha replicato con un cuore. I compagni di squadra come David de Gea e Alex Telles hanno risposto con un cuore al triste annuncio della coppia.