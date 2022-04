La missione di Roberta Metsola a Kiev: «Il vostro coraggio ispira il mondo, l’Europa sarà all’altezza» (video)

Il colloquio con il primo ministro, quello con i vari leader politici, l’intervento in Parlamento. È stata una lunga giornata di incontri quella della presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, a Kiev. Una missione il cui valore va anche al di là dei singoli temi trattati, tra i quali anche «la necessità di sanzioni sempre più estese», e che sta tutto nella scelta di sfidare la guerra e recarsi di persona nella capitale ucraina. «La resistenza e il coraggio degli ucraini hanno ispirato il mondo. Sono a Kiev per portare un messaggio di speranza. Noi siamo con voi», ha scritto Metsola su Twitter, dove con una serie di post ha dato conto di ciascun incontro.

Dear Ukrainian friends,

Soon we will help you rebuild your cities and towns.

We will continue to take care of your families who have been forced to flee, until they can safely return.@r_stefanchuk #StandWithUkraine pic.twitter.com/JbqtFrro6S

— Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022