Immigrato stringe con forza le mani alla gola della guardia: paura al centro commerciale di Prato

Un immigrato marocchino di 37 anni pensava di farla franca. Ma l’addetto alla sicurezza l’ha sorpreso che rubava. E immediatamente nel centro commerciale Parco Prato della cittadina toscana la tensione si è alzata al massimo. Infatti l’immigrato ha aggredito l’uomo della vigilanza della Coop.

Prato, paura al centro commerciale

Ma andiamo con ordine. Il marocchino aveva portato via delle bottiglie di superalcolici dagli scaffali. Dopo il passaggio alle casse, era stato inseguito da un addetto alla vigilanza. Raggiunto dalla guardia, il 37enne ha scatenato la violenza. Ha cercato in tutti i modi di divincolarsi per darsi alla fuga, arrivando fino a minacciare gravemente e a stringere con forza le mani alla gola della guardia.

Per fortuna l’addetto alla sicurezza ha ricevuto l’aiuto di alcuni presenti, che sono intervenuti e hanno contenuto le reazioni del ladro, fino all’intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Prato. Le forze dell’ordine, raccolti gli elementi sui fatti, hanno arrestato il magrebino per rapina. L’uomo comparirà domani davanti al giudice per il rito in direttissima.