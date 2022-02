Roma, rapina nel parcheggio di un centro commerciale. Poi la fuga con due vittime in ostaggio

Hanno minacciato e rapinato quattro ragazzi ventenni nel parcheggio di un centro commerciale su via Laurentina a Roma e poi sono fuggiti con la loro auto e due dei quattro giovani a bordo. I giovani sono poi stati fatti scendere a via Molfetta. I tre rapinatori sono stati fermati dagli agenti del commissariato Esposizione e delle volanti. Sono accusati di rapina, furto e sequestro di persona. La rapina è avvenuta intorno all’una di notte nel parcheggio del centro commerciale Maximo.

Roma, rapina e sequestro al centro commerciale

I tre si sono avvicinati alla macchina con i quattro ragazzi a bordo, costringendo uno di loro a scendere per prelevare dei soldi al bancomat. Tornati al parcheggio i rapinatori sono fuggiti con l’auto e due ragazzi a bordo. La polizia ha avviato le indagini scoprendo che pochi giorni fa si era verificata una rapina analoga nello stesso posto. Grazie al sistema di individuazione dei volti hanno rintracciato uno dei tre, risultato sottoposto all’obbligo di firma in caserma. Hanno quindi atteso che l’uomo andasse a firmare, riuscendo a individuare anche gli altri due.

Napoli, tenta di rapinare due religiosi

Altro caso. Tenta di rapinare una suora e un sacerdote minacciandoli con coltello, arrestato 38enne. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Francesco De Pinedo per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato un uomo che, poco prima, si era avvicinato ad una suora e a un sacerdote e, minacciandoli con un coltello, aveva tentato di farsi consegnare quanto in loro possesso. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il malvivente che aveva ancora il coltello in mano. L’uomo con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.