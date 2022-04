Francia, a un’ora dalla chiusura dei seggi l’ambasciata Usa avverte: rischio raduni violenti

L’ambasciata americana in Francia ha messo in guardia dai “raduni” che, dopo l’annuncio dei primi risultati del ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, “potrebbero diventare violenti”. Un annuncio abbastanza irrituale che giunge quasi a ridosso della chiusura dei seggi elettorali per il ballottaggio.

“I raduni spontanei nelle città di tutta la Francia dopo le 20 potrebbero diventare violenti”, ha avvertito l’ambasciata. In una nota indirizzata ai propri cittadini, la rappresentanza diplomatica ha evidenziato il “rischio potenziale di disordini e scontri con la polizia” e ha esortato ad evitare i luoghi dove sono in programma grandi eventi.

Per quanto riguarda l’affluenza alle urne in Francia alle 17 è stata del 63.23%. Lo comunica il ministero dell’Interno. L’affluenza è in calo sia rispetto al primo turno di due settimane fa (65%), sia al secondo turno di cinque anni fa (65,3%).

Accompagnato dalla moglie Brigitte, il presidente francese Emmanuel Macron ha votato nel seggio di Le Touquet, comune del dipartimento del Passo di Calais, lo stesso dove si trova Henin Beaumont, la città in cui ha votato Marine Le Pen.

Da registrare infine un’aggressione avvenuta a Nizza dove un prete e una suora sono stati accoltellati in una chiesa. Lo ha riferito il Nice Matin, secondo cui il sospetto è stato fermato. L’aggressione è avvenuta nella chiesta di Saint-Pierre-d’Arène, nella parte meridionale della città. Né il prete né la suora sono in pericolo di vita.

“Uno squilibrato”. Così il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha definito il fermato. Secondo il prefetto di Nizza, Bernard Gonzalez, l’aggressore è un uomo di “nazionalità francese, nato nel 1991 a Frejus”, sconosciuto ai servizi di polizia. Kevin R. “è stato più volto sottoposto a trattamento psichiatrico” ha riferito il prefetto, escludendo la matrice terroristica dell’attacco.