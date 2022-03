Ucraina, seconda giornata di colloqui Kiev-Mosca. I parà russi a Kharkiv, piovono bombe e missili

In Ucraina piovano ancora missili e bombe. Dopo gli intensi bombardamenti su Kiev e su altre città i parà russi nella notte sono arrivati a Kharkiv. Conquistata Kherson e circondata Mariupol. Il sesto giorno di guerra tra Ucraina e Russia oggi vive una giornata cruciale. Le delegazioni di Kiev e Mosca e Russia si vedranno per la seconda volta per cercare di trovare un punto di incontro nella crisi che sta devastando il Paese. La via diplomatica appare stretta se si pensa alle notizie e agli eventi delle ultime ventiquattr’ore. Come riporta il sito dell’Ansa.it l’incontro dovrebbe aver luogo nell’area occidentale di Bialowieza Forest del Paese: “tuttavia non c’è ancora certezza sull’evento”, sottolinea l’agenzia di stampa russa. Ieri media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia.

L’Onu: almeno 136 civili uccisi, 13 sono bambini

Ieri l’Onu ha fornito i primi dati delle vittime civili. Sono 136 le vittime tra i civili – e tra loro figurano 13 bambini – registrati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. «Tra il 24 febbraio e la mezzanotte di ieri il nostro ufficio ha registrato 536 casi di civili colpiti in Ucraina», ha dichiarato Liz Throssell, portavoce dell’Alto Commissariato. «Tra loro figurano 136 morti, 13 dei quali bambini, e 400 feriti, tra cui 26 bambini». «Queste sono le vittime che siamo stati in grado di registrare ma il vero bilancio è verosimilmente molto più alto». «Sottolineiamo l’assoluta ed urgente necessità di cessare le ostilità», ha concluso.

Ucraina, i parà arrivano a Kharkiv

Nella notte i parà sono arrivati a Kharkiv. Lo rende noto l’esercito ucraino, secondo cui un ospedale della città è stato attaccato dai paracadutisti. «Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccato un ospedale» locale, ha spiegato l’esercito di Kiev. «Al momento – continua la nota – si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini». A Kharkiv sono morte nelle ultime 24 ore almeno 21 persone; 112 sono rimaste ferite. Lo ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook, secondo quanto riporta il Guardian. Durante tutta la notte, ha aggiunto, “le posizioni di difesa della città sono state sotto il fuoco nemico, aerei, artiglieria, armi da fuoco”. L’attacco contro questa città di un milione e mezzo di abitanti, viene da nord e nord est.

Missili contro l’università e la sede di polizia

Piovono ancora missili. Un attacco missilistico russo ha colpito oggi una sede della polizia e una università a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, alle 08.10 ora locale. Lo denuncia su Twitter la protezione civile ucraina, allegando foto dei pompieri impegnati a spegnere le fiamme negli edifici colpiti.

Missile colpisce un condominio a Zhytomyr

Poco prima, come riporta l’Ansa.it, un missile aveva centrato invece un condominio a Zhytomyr, un centinaio di chilometri ad ovest di Kiev. L’ordigno si è schiantato non lontano dall’ospedale locale, secondo quanto riferito dal consigliere del ministero dell’Interno, Anton Gerashchenko. Quattro le persone decedute e almeno 3 i feriti.

Ucraina, le forze russe entrano a Kherson

L’avanzata di Mosca continua. Le truppe russe sono entrate la scorsa notte nella città meridionale ucraina di Kherson. Il sindaco, Igor Kolykhayev, ha detto alla radio locale che le forze di Putin hanno preso il controllo della stazione ferroviaria e del porto sul fiume Dnepr, riferisce la Bbc. “Ci sono combattimenti, è in corso l’occupazione della città”, ha detto. Un video della Bbc in russo mostra i bombardamenti e l’ingresso delle truppe russe nella città.

La gente si difende lanciando bombe molotov contro i russi

Secondo l’agenzia stampa Ukrinform, i tank russi hanno sparato contro la sede dei servizi ucraini d’intelligence (Sbu). Anton Herashchenko, consigliere del ministero dell’Interno, denuncia molti morti fra i civili della città e racconta che la gente si difende lanciando bombe molotov contro gli occupanti. Vi sono morti anche fra i soldati ucraini.

Kherson, con una popolazione di circa 300mila abitanti, si trova fra le città di Mykolaiv e Nuova Kakhovka. Le autorità di Mykolaiv hanno riferito che la città è ancora sotto il controllo ucraino. Il ministero russo della Difesa ha, invece, annunciato che le sue truppe hanno conquistato la città. Lo riferisce la Bbc sottolineando che, se la notizia sarà confermata, si tratta della più grande città ucraina finora conquistata.