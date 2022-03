Scene di sesso privato della sua ex diffuse sulweb: arrestato per revenge porn uno “stalker” di Matera

Un 44enne della provincia di Matera è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Matera, con le accuse di atti persecutori (stalking) e di diffusione illecita di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito (il cosiddetto ‘revenge porn’) ai danni di una giovane donna della zona che aveva rifiutato un legame sentimentale. Stando alla ricostruzione dei militari, in un momento in cui la ragazza era vulnerabile per la fine di una relazione l’uomo aveva iniziato a mostrarle interesse ed era riuscito a ottenere la sua fiducia, fino ad avere con la stessa un rapporto sessuale consenziente che, però, secondo la ricostruzione avrebbe filmato di nascosto.

Revenge porn, il mostro di Matera ricattava la donna

Dopo questo episodio, la donna ha deciso di interrompere la frequentazione con l’uomo che, però, non ha desistito. La chiamava in continuazione al telefono, inviava sempre messaggi e, visti i costanti rifiuti e il disinteresse della donna, ha minacciato di diffondere il video con immagini intime che era stato girato di nascosto. Una minaccia che si è poi concretizzata. L’uomo ha attivato tre profili Facebook con nomi inventati, utilizzando le utenze telefoniche dell’anziana madre e di un cittadino straniero. Come da copione per il revenge porn, prima ha inviato messaggi e immagini all’ex fidanzato e ad alcuni parenti della stessa. Poi ha pubblicato il video, sempre su Facebook. Dopo le indagini del caso, l’uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo del Tribunale di Matera.

I messaggi insistenti alla ragazza

“Approfittando di un momento di minore serenità della ragazza”, l’uomo ne ha ottenuto la fiducia: con un pretesto l’ha portata in un luogo appartato dove sarebbe avvenuto un rapporto sessuale, “filmato di nascosto”. Quando la donna ha deciso di interrompere il rapporto, però, l’uomo ha cominciato a telefonarle “numerosissime” volte e ad inviarle “continui messaggi”, minacciando di diffondere le immagini del loro rapporto sessuale. Messaggi e foto sono stati inviato all’ex fidanzato della donna e ad alcuni suoi parenti. Sul diario di uno dei profili, infine, sarebbe stato pubblicato “il video a contenuto sessualmente esplicito”.