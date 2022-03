Roma, scandalo al liceo Montale: la preside ha una storia con l’alunno. Tutti sapevano, prof sotto ispezione

Bufera sul liceo linguistico Montale a Roma, zona periferica Bravetta. Nel mirino una docente, in prova come preside, che avrebbe avuto una relazione con uno studente. La notizia si è diffusa tra i ragazzi e l’Ufficio scolastico sta indagando sulla professoressa.

La preside ha una storia con lo studente

Le voci insistenti sulla liaison poggia anche su due deposizioni del ragazzo maggiorenne, riporta la Repubblica. Tutto, stando al racconto del liceale è iniziato prima di Natale, durante i giorni dell’occupazione della sede centrale. Prof e studente hanno iniziato a scambiarsi email, poi messaggi via cellulare. Alla fine avrebbero iniziato a frequentarsi. La relazione sarebbe durata all’incirca un mese, poi il 18enne ha voluto interrompere. Dopo le confessione del ragazzo agli amici la notizia si è diffusa a macchia d’olio. Fino a scritte con la vernice apparse sui muri rosso scuro del Montale. “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente” oppure “Chi sa deve agire”.

La confessione del ragazzo maggiorenne

Il ragazzo, ottimo profitto, è stato ascoltato dai collaboratori della dirigente. La prima volta da solo, la seconda in presenza dei suoi genitori, andati a colloquio di loro spontanea volontà. La preside – raccontano alcuni docenti – non ha mai smentito. Soltanto un pettegolezzo maligno per mettere in cattiva luce la dirigente? La notizia, in ogni caso, è arrivata all’Ufficio scolastico regionale. La prof, contattata dai giornalisti, ha ammesso di essere al corrente della situazione, ma ha negato tutto. Ora l’ultima parola spetta all’ispettrice dell’Usr, che ha ricevuto l’incarico venerdì. Se le voci fossero confermate per per la dirigente scatterebbe una sanzione disciplinare. O addirittura il licenziamento.