Rai, comica protesta di Anzaldi: “FdI ha più spazio di Iv”. Santanché e Mollicone lo riportano alla realtà

Si è indignato, Michele Anzaldi, esponente di Italia Viva in Vigilanza Rai, per il fatto che alcuni giornali abbiano registrato con risalto la denuncia di FdI, basata su dati Agcom, su quanto siano irrisori gli spazi riservati all’unico partito di opposizione in alcuni Tg. Falso, ha tuonato, sciorinando altri dati e sostenendo che la realtà sarebbe completamente opposta, che FdI sarebbe sovrarappresentato, risultando primo partito in testate come il Tg2 e Rainews e quarto al Tg1 e al Tg3.

Anzaldi protesta perché FdI in Rai ha più spazio di Iv…

«Come si giustifica – ha chiesto Anzaldi – che un partito di opposizione possa avere più spazio di tutti i partiti della maggioranza, peraltro una maggioranza ampia e trasversale come quella che sostiene Draghi, dove le posizioni sono spesso inevitabilmente molto diversificate?». «Per intendersi un partito di maggioranza come Italia Viva, che esprime ministri e sottosegretari, ha avuto il 4% di tempo di parola a Tg1 e Tg2, l’1% al Tg3», ha aggiunto, domandandosi «come possa l’Agcom, di fronte a questi numeri, non fare nulla».

Santanché: «Ha dati diversi da quelli dell’Agcom?»

«Michele Anzaldi anche oggi si cimenta nel suo quotidiano esercizio di reinventare i dati del monitoraggio Rai. A meno che non abbia numeri diversi da quelli dell’Agcom, che si occupa proprio di pluralismo politico in tv e radio, sta banalmente affermando il falso», ha commentato la senatrice di FdI e capogruppo del partito in Vigilanza, Daniela Santanché. «L’esponente di Italia Viva di Renzi sostiene che Fratelli d’Italia al Tg2 e a Rainews24 risulti essere il primo partito, ma nel primo caso si trova dietro l’onnipresente Pd, mentre sui tg allnews del servizio pubblico è addirittura stato superato anche dal partito di Calenda», ha chiarito Santanché, sottolineando che «non sentiremo Anzaldi parlare delle trasmissioni extra Gr di Radio 2 e Radio 3, dove il Pd riesce ad arrivare addirittura al 64% di spazio a fronte dello zero per cento di Fratelli d’Italia».

Mollicone riporta Anzaldi alla realtà

«Annunciamo fin da ora – ha quindi chiarito la senatrice di FdI – che presenteremo un’interrogazione parlamentare sulla presenza dell’opposizione nel servizio pubblico, pagato con i soldi di tutti gli italiani. È necessario fare chiarezza sul rispetto del pluralismo e del diritto di informazione alla luce di dati che ormai attestano l’esistenza in Rai di un clima da regime sovietico». È stato poi il deputato Federico Mollicono, anche lui membro della Vigilanza Rai, a ricordare «ad Anzaldi che FdI è il primo partito nazionale, Italia Viva nei sondaggi la contano negli “altri”, date le basse percentuali».