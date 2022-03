Meloni pubblica lo spazio dedicato dai Tg a FdI: praticamente silenziati (soprattutto su La7 e Mediaset)

«Primo partito nei sondaggi, ma ecco lo spazio che alcuni dei principali TG dedicano a Fratelli d’Italia. A voi sembra normale che l’opposizione abbia così poca voce a disposizione nei media?». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni pubblicando i dati del tempo di parola concesso a FdI dai Tg.

Le tabelle sono relative al pluralismo politico/istituzionale in televisione, nel mese di febbraio 2022. Dati del monitoraggio forniti dall’Agcom, autorità delle garanzie nelle comunicazioni. Un esempio per tutti? Il Tg1 dal primo al 28 febbraio 2022 ha dedicato all’unica forza di opposizione appena 4 minuti su 100. Peggio del principale Tg d’informazione della Rai il telegiornale di Enrico Mentana, su La7, con appena il 3 per cento dello spazio informativo. Da quando Forza Italia sostiene il governo, il partito di Giorgia Meloni è stato praticamente oscurato sui tg Mediaset. Un esempio? La all news Tgcom24 appena il 2 per cento, come pue il Tg4, il 4 per cento tg Canale 5 e Studio Aperto. Non va meglio con SkyTg24 che oscilla tra il 4 per cento di chi ha il satellite e l’uno per cento di chi segue il Tg sul digitale terrestre.

La singolare protesta dei renziani (che col 2% hanno più spazio di FdI)

Unica eccezione positiva, il Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano, che nel mese di febbraio ha assegnato l’87 per cento ai partiti della maggioranza e agli esponenti di governo, lasciando il 13 per cento a FdI, che quasi tutti i sondaggi oggi danno come primo partito nelle preferenze di voto degli italiani. Una eccezione che non sfugge aò Segretario della Commissione di Vigilanza Michele Anzaldi, che ha chiesto di zittire anche questo spazio informativo. L’esponente renziano si è ben guardato dal citare i dati di ascolto del suo partito, Italia Viva, che alle elezioni non si è mai presentato. Stimato nei sondaggi al 2 per cento contro il 22 per cento di Fratelli d’Italia (un decimo dei consensi) riceve in diversi telegiornali più spazio di FdI. In particolare su La7 e Tg4. Bizzarrie mediatiche che la dicono lunga su come si voglia indirizzare l’informazione in Italia.

Meloni oscurata sui tg: soprattutto su quelli berlusconiani

In certi casi, i commenti degli utenti social, valgono più di un editoriale. «Le cose strane italiche – si legge in un commento al post della Meloni – Nientemeno che lo spazio temporale più basso dedicato dai TG nazionali a FdI è proprio di quelli vicini al Centrodestra, e cioè Tg4 e Tgcom24. Vai a fidarti degli amici».