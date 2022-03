L’economista provoca Putin nella tv russa: “Brindo alla sua morte”. Il terrore della conduttrice (video)

Un “suicidio” in diretta sulla tv russa, una provocaziono contro Putin. A compierla è stato Alexander Butmanov, economista noto sulle tv, che ha letteralmente brindato alla morte della Borsa di Mosca per effetto delle sanzioni occidentali contro il presidente Vladimir Putin. Con una mimica che non lascia adito a fraintendimenti si è posto in una posizione conflittuale con lo “zar”, brindando – ha una bottiglia in mano e fa il gesto di bere davanti le telecamere- per la sua morte economica. Sottointendendo chissà cos’altro. Le sanzioni – si augura platealmente l’economista sotto lo sguardio atterrito della conduttrice – sono una “bomba nucleare finanziaria” che per ora colpito pesantemente gli oligarchi e il presidente. In alto i calici, dice Butmanov.

“Brindo alla sua morte”: la provocazione anti Putin sulla tv russa dell’economista

La scena, di per sé comica, rivela il profondo malessere che in ampie fette della popolazione russa sta crescendo per la folle guerra intrapresa dal Cremlino contro i “fratelli ucraini”. Molti scienziati e intellettuali hanno messo il loro nome e cognome in una petizione contro la guerra voluta da Putin. Molti sono i manifestanti che sfidano la repressione pur di dichiararsi contro lo sciagurato conflitto. L’economista Alexander Butmanov ha parlato con coraggio fuori dai denti in una tv russa e ora rischia grosso.

L’economista Butmanov apre una bottiglia e brinda contro Putin, la conduttrice è atterrita

Nel gesto provocatorio molte segreterie occidentali intravedono la speranza che si possa arrivare a una sorta di “golpe bianco” contro Putin. Un graduale abbandono dello Zar da parte del suo entourage e dai militari. Per ora l’aria non sembra questa e a rischiare di più sarà probabilmente Butmanov. Lo sguardo attonito della conduttrice tv dice tutto: occhi sbarrati in un misto di stupore e terrore. Questo la dice lunga sul clima che si respira ancora a Mosca e nei media di regime. Intanto sul suo profilo Fb ci sono molti commenti a lui favorevoli. “Sei stato epico”. “Brindiamo insieme…”, commentano utenti russi anti- Putin. L’intervento è andato in onda il 2 marzo sul canale YouTube di RBC Investments. Butmanov, fondatore del club di investimento Soyuzniki ed esperto di strategie azionarie – leggiamo su Libero- è ospite dello speciale Trading in a New Way dedicato al trading. L’esperto prima saluta la presentatrice Elina Tikhonova anticipando che non avrebbe detto “buon pomeriggio”. Quando la padrona di casa gli chiede perché, Butmanov sottolinea ovviamente gli indicatori di una crisi finanziaria epocale. Poi ha detto anche di peggio.

“Brindo alla morte del mercato azionario”

Da sotto al tavolo estrae una bottiglia di acqua frizzante e brinda alla “morte” del mercato azionario. La Tikhonova prende le distanze: “Non intendo commentare in alcun modo questo flash mob”. E lui: “Mando i miei saluti a Sergei Usichenko – ha concluso Butmanov – che ha bevuto 13 anni fa fino alla morte del mercato azionario. Oggi bevo soda. Caro mercato azionario, ci eri vicino, interessante. Riposa in pace, caro compagno”.