LDA infiamma le giovanissime e Gigi D’Alessio gli scrive un messaggio che fa il giro del web

Non appena mette piede sul palco, LDA scatena l’entusiasmo del pubblico di “Amici”. Le giovanissime stravedono per lui. Sanno i suoi brani a memoria. Molto probabilmente lo amano di più del celebre padre. Che finora ha ascoltato in silenzio, un po’ in disparte. Gigi D’Alessio, infatti, non vuole oscurare con la sua presenza il momento d’oro di Luca. E soprattutto non vuole che di lui si dica che ha avuto una “spintarella”. Peraltro, LDA sta dimostrando ampiamente di saper comporre e di saper interpretare, quindi di essere un talento vero.

Gli auguri di Gigi D’Alessio a LDA

In occasione del suo diciannovesimo compleanno, Gigi d’Alessio gli ha voluto dedicare un augurio speciale. «Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica. E io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso. Faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene».

Quella vecchia foto sul palco con il figlio

Il cantautore ha pubblicato una vecchia foto che lo ritrae sul palco accanto al figlio. È uno scatto pieno d’amore che in poche ore ha fatto il giro del web. Il cantante napoletano si è detto molto orgoglioso per il percorso artistico del figlio. Al contempo, non ha mai voluto interferire nel percorso del figlio all’interno della scuola di Maria De Filippi. Il giudice di “The Voice Senior” si è congratulato, sui social, per i successi discografici del terzogenito che, in pochi mesi, è riuscito a scrollarsi di dosso le ingombranti etichette di “figlio di…”e “raccomandato di turno”, imponendosi con un proprio stile musicale.

Il caso de “La Paranza”

Gigi D’Alessio è anche severo e giusto: Infatti, pochi giorni fa, ha condannato platealmente il comportamento di LDA che, assieme a Calma, ha trattato con grande sufficienza un capolavoro denso di significato come “La Paranza” di Daniele Silvestri, scatenando la delusione di Rudy Zerbi. Sui social è stato pubblicato il video in cui Rudy rimprovera i ragazzi. Sotto è apparso il commento di Gigi D’Alessio che ha applaudito la reazione di Zerbi condividendo il suo pensiero. «Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta».

LDA e l’oggettività del padre

In molti si sono complimentati per il suo gesto. C’è chi non si aspettava che Gigi D’Alessio prendesse le parti del professore e invece il cantante napoletano si è dimostrato super partes nonostante il legame di parentela con LDA. Insomma, se è vero che papà Gigi fa il tifo per il figlio LDA, lo fa mantenendo comunque neutralità e oggettività rispetto al percorso del figlio ad Amici 21.