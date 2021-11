La rivincita di LDA ad “Amici”: vince e spopola sul web. Altri “allievi” sono in crisi: ancora lacrime

È il momento della grande rivincita di LDA ad “Amici”- Quasi quattro milioni di visulaizzazioni per la sua “Quello che fa male”. E sta crescendo anche il secondo inedito, “Sai”. Ma non solo. Gli attacchi che sta subendo dalla prof Pettinelli continuano a rafforzarlo e aumentano a dismisura i fan, soprattutto tra le adolescenti. In più, come rivelano i rumors, ha vinto anche la sfida Oreo.

LDA vola, “rivoluzione” tra i banchi

La nuova puntata domenicale di “Amici” è alle porte. E si moltiplicano i rumors, visto che il tutto è stato registrato il 24 novembre. Le ultime anticipazioni tv, fornite da Gossip & Tv, rivelano che a rischiare il posto nella scuola sono tre talenti: Mattia, Andrea e Simone. il ballerino e i due cantanti dovranno lavorare sodo per confermare la maglia.

La cover sulle note di Pastello bianco

Tra le tante news non mancherà un colpo di scena inaspettato, che vedrà protagonisti due insegnanti, e gli ospiti in studio. Ci sarà naturalmente spazio per le sfide interne. LDA trionfa nella Oreo challenge con una sua cover. Riuscirà a battere Carola Puddu con la cover di Pastello bianco, al termine della gara che li vede contrapporsi nel contest Oreo challenge. Per l’occasione, la pupilla di Alessandra Celentano registrerà un assolo sulle note di Ice ice baby. Mentre LDA schiererà una cover, quella sulle note di Pastello bianco.

La canzone immediatamente virale sul web

Come emerge dallo spoiler fornito da Mediasetplay, Luca D’Alessio si è detto particolarmente legato alla cover del brano dei Pinguini tattici nucleari. E la sua versione della canzone è diventata virale nel web, tanto che i suoi fan chiedono sui social il rilascio della cover. Si assisterà, poi, alle sfide interne, previste per Andrea e Simone. Entrambi i cantanti se la vedranno con le sfidanti Elena e Aisha. Secondo i rumors, dovranno abbandonare il talent.

Un brutto momento per Mattia

La prova TIM vedrà vincitrice la ballerina Serena. Assente in studio, Mattia. Questo perché poco prima della gara di danza, viene chiamato in studio dal suo insegnante Raimondo Todaro. Il maestro non è affatto soddisfatto di come si è comportato durante l’ultima lezione. «Eri mezzo addormentato, svogliato e indisponente. Non ci si comporta così nei confronti dei professionisti che vengono a lavorare per voi. Non c’è nessun tipo di giustificazione. Te ne stai in casetta per una settimana senza lezioni. E in puntata non balli, così ti rendi conto di quello che hai fatto».

Non solo LDA, in casetta altre lacrime

Il ballerino incredulo trova ingiustificata una punizione così pesante e arrivato in casetta piange, sfogandosi con i suoi compagni. Brutte notizie anche per Andrea, che riceve la sua prima busta rossa da parte di Zerbi. Nell’ultima puntata l’esterna Elena era stata battuta da Tommaso. Ma l’insegnante crede che la ragazza debba avere un’altra possibilità. «Credo fosse sbagliato il destinatario della sfida. Nella classifica di noi professori Andrea è agli ultimi posti e dovrà affrontare la sfida», scrive Zerbi nella sua lettera.

Gli altri colpi di scena

Supercolpo di scena In puntata assisteremo al bacio tra gli insegnanti di ballo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, in occasione della challenge di rumba indetta nella scuola. Infine non mancheranno gli ospiti d’eccezione, come Giulia Michelini e l’ex Amici 20, e Tancredi. La protagonista di Squadra Antimafia nel ruolo di Rosy Abate, presenzierà in qualità di giudice esterno per la nuova gara di canto sugli inediti, indetta tra i cantanti allievi. Al termine della gara, stilerà quindi una classifica finale.

https://www.youtube.com/watch?v=wHldJ4PFRsE&ab_channel=LyricsItaly.