Festival di Sanremo, Amadeus cala l’asso: vuole Gianni Morandi in gara. Le anticipazioni

Sempre più accreditata l’ipotesi di vedere Aka7even tra i big, dopo il clamoroso successo di Loca (24 milioni di visualizzazioni sul video ufficiale). Ma ora i riflettori sono puntati su un altro “colpo” di Amadeus. Dopo 22 anni, infatti, Gianni Morandi potrebbe tornare all’Ariston come concorrente. Secondo quanto riportato da Massimo Galanto su TvBlog, Amadeus starebbe corteggiando il cantante bolognese per convincerlo a partecipare alla sfida canora di Sanremo 2022. Impresa che, se riuscisse, avrebbe dell’incredibile a distanza di 50 anni dalla prima partecipazione di Morandi al festival della canzone italiana (era il 1972 e gareggiò con il brano Vado a lavorare). L’ultima volta in gara sul palco del teatro Ariston risale al 2000, quando presentò il brano Innamorato, scritto da Eros Ramazzotti. Precedentemente, nel 1995 prese parte al Festival in coppia con Barbara Cola cantando il brano In amore.

Gianni Morandi e quella vittoria con Tozzi e Ruggeri

Nel 1987 la vittoria con Si può dare di più, insieme a Tozzi e Ruggeri. Nel 1983, invece, fu la volta di La mia nemica amatissima, che seguì quella datata 1980 con il pezzo Mariù. Gianni Morandi ha partecipato al Festival in diversi ruoli, anche come presentatore dell’edizioni 2011, insieme a Belén Rodríguez, Elisabetta Canalis, il duo comico Luca e Paolo; e l’anno seguente, nel 2012, affiancato da Rocco Papaleo e la modella ceca Ivana Mrázová. Ma i numerosi fan sembra non aspettino altro che vederlo tornare al Teatro Ariston non più in qualità di conduttore ma da cantante. L’artista, ormai star dei social grazie ai suoi post quotidiani, si è quasi completamente ripreso dall’incidente della scorsa primavera e durante l’estate ha pubblicato il singolo L’Allegria, scritto per lui da Jovanotti e prodotto da Rick Rubin.

I possibili big in gara

Infine non va dimenticato il fatto che Gianni Morandi e Amadeus lo scorso 31 dicembre hanno condotto una speciale edizione de L’Anno Che Verrà dimostrando forte affiatamento. Intanto proseguono i rumors sui big. Amadeus durante la serata dedicata a Sanremo Giovani del 15 dicembre 2021 svelerà l’intera lista alla quali se aggiungeranno i due vincitori dello stesso contest. Tanti i nomi che circolano intorno alla competizione. I più probabili sembrerebbero essere quelli di Elisa, Loredana Bertè, Ariete, Dolcenera, Giusy Ferreri, Tommaso Paradiso, Carmen Consoli, Blanco, Il Tre, Francesco Renga, Aka7even e Anna. Sempre secondo TvBlog.it in ballo oltre a loro ci sarebbero anche The Kolors, Boomdabash, Zero Assoluto, Federico Rossi, Mannarino, l’Orchestraccia, Gli Eugenio in Via Di Gioia e Paolo Jannacci. Il tutto farebbe auspicare a un giusto mix di tradizione, volti noti e giovani emergenti del contesto delle piattaforme musicali.