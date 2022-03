Ladri di case, Mario Giordano denuncia l’ultima beffa, l’abusivo africano che farnetica: “Paga Dio” (video)

Quella contro i ladri di case non è una guerra, nel senso russo-ucraino del termine. Ma una battaglia condotta a suon di operazioni (mediatiche) speciali sicuramente sì. E si combatte in Italia. Nelle nostre città. Nel nostro stesso condominio o in quello poco distante. Un conflitto quotidiano, che può durare anni, quello contro i ladri di case che Mario Giordano, dall’avamposto dello studio di Fuori dal coro, porta avanti settimanalmente contro gli occupanti abusivi e morosi, che all’arma della telecamera. Allo scontro a colpi di carte bollate in cui gli echi degli sfratti messi nero su bianco da un tribunale, deflagrano a vuoto. Ai tempi dilatata della burocrazia, e complice l’inerzialità delle amministrazioni e il silenzio delle istituzioni locali che al provvedimento scritto non lasciano seguire un’azione pratica risolutiva, l’occupante di turno sfodera a ogni nuova incursione un argomento offensivo-difensivo diverso.

Ladri di case, a “Fuori dal coro” l’ultima beffa, l’ennesima denuncia

L’ultimo, tra i vari casi che la trasmissione anche ieri ha preso in esame, è quello del credente di origini africane che, direttamente dal Signore, che indica come suo garante, avrebbe avuto la benedizione per stabilirsi gratis – non paga l’affitto da oltre un anno – nella casa di famiglia che due malcapitate sorelle hanno ereditato dai genitori e dato in affitto all’abusivo mistico… «Dio ha scelto questa casa per me, paga il Signore», è la beffarda giustificazione che l’inquilino abusivo ha ostentato a favore di telecamera, alla richiesta di spiegazioni che la giornalista gli rivolge sulla sua morosità (clicca qui per vedere il video del servizio intero). Ben inteso: un mancato pagamento del canone non dovuto a difficoltà economiche o in conseguenza di drammi occupazionali. No, il ladro di case protagonista dell’ultimo scempio documentato da Giordano su Rete 4 lavora per una multinazionale. E già due anni fa il suo stipendio – prima ancora di una promozione – ammontava a 2155 euro mensili. Come mostrano le immagini del servizio andato in onda.

Ladri di case, l’inquilino abusivo farneticante…

Dunque? Semplicemente «ho fatto tanti soldi e pagherò», insiste a dire con assai poca credibilità l’inquilino abusivo (ha un provvedimento di sfratto datato 24 gennaio 2022) e moroso (non versa l’affitto da un anno e passa). Inoltre – cala l’ultima carta tarocca il ladro di casa – «Io ho una visione, adesso le spiego. Io voglio creare un ponte tra l’Africa e l’Italia…». A spese della povera proprietaria ovviamente…Del resto, sostiene di aver ricevuto un messaggio direttamente dall’alto dei cieli, in cui gli sarebbe stato detto che «Questa è la casa! Questa è la tua casa», ha continuato a ripetere imperterrito l’uomo. Prima di chiudere con una promessa vaga quanto sono allucinanti le sue farneticazioni: «Pagherò tutto. Fino all’ultimo centesimo». Ed esce dalla scena delirante lasciando tutti increduli e indignati: a casa come nello studio di Rete 4…

Sotto un estratto video del servizio di Fuori dal coro pubblicato su Twitter nell’account della trasmissione di Rete 4