Giornata nazionale vittime del Covid. L’omaggio della Meloni: “Celebriamo l’Italia che non si è mai arresa”

«Oggi si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. È ancora impressa nella nostra mente la drammatica immagine delle bare che lasciano in silenzio la città di Bergamo. Il mio pensiero va a chi non c’è più, a chi ha perso la vita a causa di questo maledetto virus». Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

«E il mio abbraccio – prosegue la leader di FdI – va ai medici, al personale sanitario, ai volontari, agli eroi, alle famiglie delle persone scomparse e a tutti coloro che non hanno mai abbandonato la speranza nelle ore più dolorose per la nostra Repubblica. All’Italia che non si è mai arresa contro questo nemico invisibile».

Rampelli: “Onoriamo chi ci ha lasciato, ringraziamo chi si è sacrificato”

«Nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, ci stringiamo attorno a tutte le famiglie italiane colpite da lutti e sofferenze e alla città di Bergamo in ricordo di quel lungo filare di camion dell’esercito che portava via le bare dei nostri connazionali. Dopo quell’immagine, nulla fu come prima. Visi stravolti dalla fatica e dal dolore, spesso senza la consolazione di un ultimo saluto. Isolamento, paura, distanziamento sociale, mascherine. Le città trasformate in deserto. E’ ancora troppo presto per dire che è finita ma dobbiamo farcela per onorare chi ci ha lasciato ed esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che, tra medici, infermieri, volontari, si sono sacrificati fino allo stremo per salvare vite umane». E’ quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia sulla sua bacheca Facebook nella giornata nazionale in memoria delle Covid.

Giornata nazionale delle vittime del Covid: l’omaggio della Meloni

In occasione della giornata nazionale delle vittime del Covid, Meloni è anche tornata sul green pass, citando un intervento di Maurizio Belpietro su La Verità: «Siamo rimasta l’unica Nazione a considerare il green pass una vittoria. In realtà, non è stata altro che una débacle economica e sociale». Un concetto che la stessa presidente di FdI aveva sottolineato subito dopo la conferenza stampa di Palazzo Chigi, che ha sancito il graduale addio al certificato vaccinale. «Draghi annuncia fiero che il Green Pass è stato un “grande successo”. Certo – ha osservato la Meloni – se l’obiettivo era quello di mandare al macero l’intero tessuto socio-economico. Un successone».