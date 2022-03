FdI consegna il premio “Eccellenza donna” alla Sala Nassirya del Senato (diretta video)

Giovedì 10 marzo, ore 14, Sala Nassirya (Senato della Repubblica)

Continua l’impegno di Fratelli d’Italia in occasione dell’8 marzo, Festa della donna, dopo aver inaugurato alla presenza di Giorgia Meloni la mostra “Patriote d’Italia”. Come ogni anno il Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili e quello Tutela Vittime consegneranno il premio “Eccellenza donna”: quest’anno il prestigioso riconoscimenteo andrà alla dottoressa Valentina Ruggiero, esperta di diritto di famiglia.

L’iniziativa si svolgerà oggi, giovedì 10 marzo, alle ore 14 nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica. Interverranno la senatrice Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili; e Cinzia Pellegrino, coordinatore del Dipartimento Tutela Vittime di FdI.