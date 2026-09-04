Da Bari con una voce sola: Fitto, Tajani e Lupi: “Pronti per altri 5 anni”. Salvini: “Con Schlein e Conte noi destinati a governare altri 1000 giorni”

Parlano i big

I leader rilanciano il valore della stabilità, ringraziando Berlusconi, costruttore del capolavoro politico del centrodestra. Il ministro degli Esteri: "Noi seri e credibili per gli italiani"

A Bari la kermesse di Fratelli d’Italia per festeggiare il record di longevità del governo Meloni prende il via nel porto del capoluogo pugliese con lo “stato maggiore” di Fdi e con la squadra dei ministri al completo. Sul palco, dopo otto testimonianze di personalità della società civile che hanno testimoniato, attraverso esperienze personali e professionali, alcuni dei temi al centro dell’azione dell’esecutivo, sono intervenuti i “big” dell’esecutivo. A precedere l’intervento conclusivo della premier Meloni sono stati Raffaele Fitto, Maurizio Lupi, dal palco di Bari. E in collegamento i vicepremier Tajani e Salvini. Il vicepresidente della Commissione europea ha ribadito il valore della durata del governo. Non un dato meramente numerico. “La stabilità del governo Meloni fondamentale anche a livello europeo”.

Fitto: “La stabilità esecutivo Meloni rafforza anche stabilità europea”

“La credibilità internazionale che il governo ha ottenuto in questi anni, la sua concretezza è stata una occasione unica per la crescita. Per questo mi fa molto piacere essere qui nella mia qualità di vicepresidente della Commissione europea proprio per rafforzare questo tavolo istituzionale. Il record è un grandissimo risultato a livello politico nazionale. La stabilità del governo italiano rafforza la stabilità di cui c’è fortemente bisogno anche a livello europeo”.

Lupi: “Il centrodestra, capolavoro politico di Berlusconi”

Ha fatto seguito il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi che ha subuto messo in chiaro che il senso della kermesse non è “l’autocelebrazione. Saremmo presuntuosi a dire che abbiamo risolto tutti i problemi, ma questi 4 anni di governo hanno indicato e iniziato a dare risposte concrete, concretissime, ad un cambiamento dell’Italia che da tanti anni aspettava”. Il pubblico è numeroso. “Tutti noi – ha detto- dobbiamo far sentire il nostro ringraziamento a Berlusconi per il capolavoro politico che ha costruito. A Berlusconi e Giorgia Meloni. E’ un caso che il centrodestra negli ultimi 30 anni hanno dato un proposta politica stabile e solida? No. Il centrodestra non sta insieme contro come fa la sinistra, ma insieme per”. E aggiunge: “Noi stiamo lavorando per una legge elettorale che dia stabilità e governabilità e ridiamo la possibilità ai cittadini di scegliere i loro rappresentanti, basta calati dall’alto”. L’intenzione è una sola: “Chi ben comincia è solo a metà dell’opera e il prossimo anno chiederemo agli elettori di farci governare per altri 5 anni”. Negli interventi il dato politico è chiaro: non è un caso se sul podio dei tre governi più longevi della storia vi siano tre esecutivi di centrodestra.

Tajani: “Confermiamo di essere seri, credibili e affidabili per i cittadini italiani”

La forza dei numeri, numeri che corrispondono a contenuti e non mera contabilità. A ribadirlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Non celebriamo un dato numerico, ma la stabilità di governo. E confermiamo di essere seri, credibili e affidabili per i cittadini italiani. Un governo che è in grado di rimanere in sella in un momento di grande difficoltà: con due guerre ai confini ed una guerra commerciale, dimostra di saper essere un equipaggio in grado di portare la nave nel porto. Nonostante la tempesta. Con risultati straordinari ed un grande lavoro di squadra”. E ha concluso: “Non esiste un’alternativa al governo di centrodestra, non esiste un’alternativa per permettere al nostro Paese di contare in Europa e difendere i valori per cui siamo scesi in politica”.

Salvini: “Penso a due giganti come Berlusconi e Bossi che hanno cominciato con noi questa legislatura”

Matteo Salvini ha sfidato difficoltà tecniche per mandare il suo messaggio alla platea dui Bari. Fermo in un autogrill, il ministro dei Trasporti, prova a collegarsi con la kermesse di Fratelli d’Italia Una diretta però subito funestata da problemi di collegamento, con l’audio che va e viene e le difficoltà tecniche che si susseguono, mentre dalla platea arrivano mormorii e commenti. Ma il messaggio arriva ugualmente: “Sono orgoglioso di questo Governo innanzitutto per il coraggio di aver rimarcato la nostra sovranità nazionale. Ad esempio dicendo ‘no’ a quello che qualcuno a sinistra avrebbe voluto imporci. Abbiamo mantenuto la nostra libertà, la nostra indipendenza, la nostra autonomia senza che l’economia ne abbia risentito”. Non manca anche nel suo intervento un momento di amarcord: “Mando un grande abbraccio e anche un pensiero mio a due giganti del centrodestra. Che hanno cominciato con noi questa legislatura e adesso ci seguono da lassù. Penso a Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, che hanno sacrificato anni di vita, famiglia, processi, libertà personale, per arrivare alla giornata di oggi che è un punto di partenza”.

“Con Schlein e Conte noi destinati a governare altri 1000 giorni”

“Il governo ha portato più di 1.300.000 posti di lavoro”, ha detto il ministro dei Trasporti. Sul piano casa, ha rivendicato che dopo cinquant’anni sono stati messi in campo denaro e contributi per recuperare 60.000 case pubbliche oggi vuote e riassegnarle. Il ministro ha poi contrapposto “il governo dei sì” ai “professionisti del No” a sinistra. “Con Schlein alla guida del Pd e Giuseppe Conte alla guida dei Cinque Stelle il centrodestra è destinato a governare ancora per altri mille. Quindi lunga vita ai segretari dei partiti di opposizione, che ci garantiscono lo stimolo necessario per continuare nel nostro lavoro”, ha concluso tra gli applausi del pubblico di Bari.

Il ministro Calderone: “Al lavoro per il lavoro”

Il ministro Marina Calderone, ha voluto rimarcare il fiolre all’occhiello del governo: “Da quattro anni, con il governo Meloni, siamo al lavoro per il lavoro. Abbiamo trasformato in fatti la nostra visione dell’Italia. Un milione e 305mila posti stabili in più e la disoccupazione ai minimi storici: da ministro del lavoro sono orgogliosa che il governo possa incassare questi risultati. Lavoreremo con ancora maggior impegno, sempre nell’interesse dei cittadini italiani.