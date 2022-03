Drammatico colloquio telefonico con Putin, Macron: “Perché il peggio deve ancora venire”

La Russia andrà ”avanti senza compromessi” con la guerra in Ucraina e la smilitarizzazione del Paese verrà completata. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin al capo dell’Eliseo Emmanuel Macron in un drammatico colloquio telefonico durato 90 minuti, come ha reso noto il Cremlino. Putin ha anche minacciato di aggiungere ”ulteriori richieste” a quelle già sottoposte alla delegazione ucraina, con la quale è previsto un secondo round di negoziati. Mentre si attendono i negoziati, mentre la delegazione ucraina è in viaggio in elicottero verso Brest dove si svolgeranno i colloqui con la Russia, si eleva contemporaneamente la violenza dello scontro. Ora dopo ora.

I russi colpiscono due scuole ed edifici privati

Le forze russe, così come si temeva da giorni, si stanno dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco. Secondo fonti dell’intelligence Usa, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi, il tutto in attesa dell’arrivo delle truppe di terra per lanciare l’attacco dal mare. Le autorità di Odessa – secondo le stesse fonti – hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco. La guerra si allarga. Alle 14,45 la notizia drammatica: il governatore della regione ucraina di Chernihiv, a nord di Kiev, ha denunciato che un attacco aereo russo ha colpito due scuole ed edifici privati. Almeno nove persone sono rimaste uccise, i feriti sono quattro. Il Kyiv Independent riporta che c’erano solo scuole, asili nido e un ospedale nella zona. Quasi contemporaneamente un cargo estone, Helt, è colato a picco al largo delle coste ucraine vicino Odessa dopo un’esplosione. Due membri dell’equipaggio sarebbero riusciti a mettersi in salvo mentre quattro sono dispersi.

Drammatico colloquio tra Putin e Macron

A tutto ciò fa da cornice il colloquio tra Macron e Putin. Quel “a Russia andrà ”avanti senza compromessi” suona minaccioso più che mai. E anche il presidente francese deve avere riportato la medesima sensazione. Macron ha detto al suo omologo russo che sta commettendo un ”grave errore” in Ucraina; che la guerra costerà caro alla Russia e che ”il peggio deve ancora venire”. Lo rende noto l’Eliseo spiegando che Putin ha espresso la sua ”grande determinazione” ad ”andare avanti” con il piano dell’esercito di Mosca. Putin ha detto inoltre che la situazione sarebbe “peggiorata” se gli ucraini non avessero accettato le condizioni russe. “La previsione del presidente (Macron, ndr) è che il peggio deve ancora venire visto quello che gli ha detto il presidente Putin”, riferiscono dall’Eliseo. Le inquietanti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sarebbero state: “Putin vuole conquistare tutta l’Ucraina. È molto determinato, il peggio deve venire“.

La telefonata Putin – Macron

Macron, che nei giorni scorsi aveva voluto tenere aperto un canale di dialogo con Putin, ha potuto così constatare la determinazione di Mosca. Il presidente russo ha infine dichiarato che le forze armate russe stanno facendo tutto il possibile per salvare la vita dei civili ucraini. “Le armi ad alta precisione vengono utilizzate per distruggere esclusivamente infrastrutture militari”, si legge nel comunicato del Cremlino. Inoltre Putin ha affermato che le “accuse di presunti bombardamenti” contro Kiev e le altre città ucraine non corrispondono alla realtà e sono “elementi di una campagna di disinformazione antirussa”. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, inoltre, Putin ha fatto pressione su Macron affinché faccia il possibile perché tutti gli stranieri siano evacuati dall’Ucraina.