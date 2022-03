Altro colpo a Putin, Biden: stop all’importazione di petrolio e gas. Anche Londra annuncia l’embargo

Petrolio, l’annuncio della Gran Bretagna

Anche la Gran Bretagna annuncia eliminerà le importazioni di gas e petrolio russo entro la fine dell’anno, ha reso noto su Twitter il segretario per l’Energia, Kwasi Kwarteng. «La transizione consentirà ai mercati, agli imprenditori, e alle catene di approvvigionamento tempo più che sufficiente per sostituire le importazioni dalla Russia che rendono conto dell’8 per cento del fabbisogno britannico». Le imprese devono usare quest’anno per garantire una transizione morbida in modo che i consumatori non ne siano investiti. Il governo lavora con le compagnie con una nuova Task Force sul Petrolio per sostenerle a sfruttare questo periodo per cercare fonti alternative, ha aggiunto. Kwasi Kwarteng ha reso noto che i mercati hanno già iniziato a bandire il petrolio russo, con quasi il 70 per cento del petrolio russo attualmente senza acquirenti. E poi ha anticipato che, per fare fronte all’uscita del Paese dalle importazioni di petrolio e derivati dal petrolio russo, aumenterà le quote comperate da Stati Uniti, Olanda e dal Golfo.

Johnson: «La Gran Bretagna uscirà gradualmente»

«La Gran Bretagna si distaccherà dalla dipendenza dal petrolio russo nei prossimi mesi, entro la fine dell’anno, rendendo più pesante il pacchetto di sanzioni economiche internazionali», ha poi confermato il premier britannico Boris Johnson. «È un altro colpo economico per il regime di Putin in seguito dell’invasione illegale dell’Ucraina», ha aggiunto il premier in un tweet. «Lavorando insieme all’industria, siamo fiduciosi che questo obiettivo possa essere raggiunto nel corso dell’anno, dando abbastanza tempo alle imprese di adeguarsi per garantire la protezione dei consumatori», ha concluso.

Petrolio, il “no” della Bulgaria

Proprio oggi dopo il “no” della Germania è arrivato però quello della Bulgaria. «Sosteniamo pienamente le sanzioni esistenti, ma non possiamo permetterci di fermare le importazioni di petrolio e gas», ha detto l primo ministro di Sofia, Kiril PetkovPetkov ai giornalisti a margine di una sessione del Parlamento.

Se l’Unione Europea decidesse per un embargo “ci troveremmo in grande difficoltà”, ha avvertito, evidenziando la forte dipendenza della Bulgaria dal gas e dal petrolio russi.