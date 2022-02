Zelensky: «Sabotori russi sono entrati a Kiev. Vogliono me e la mia famiglia. Ma io resto qui» (video)

Al termine del primo giorno di guerra il presidente dell’Ucraina torna a chiedere sostegni agli Usa e all’Europa. “Adottare immediatamente forti sanzioni economiche e finanziarie contro l’aggressore. Per privarlo dei mezzi per continuare l’attacco” ha detto rivolgendosi anche ai leader dell’Unione Europea. “La nostra gente sta morendo per la libertà dell’Ucraina e dell’Europa”. La Russia è stata convinta dalle sanzioni di ieri?, ha chiesto ironicamente. “Sentiamo nel cielo e vediamo qui sul terreno che questo non è stato abbastanza”.

“Sono morti 137 eroi, non cittadini”

Nel primo giorno dell’invasione russa, dice il presidente ucraino nel video, sono morti “137 eroi, non cittadini”. Nello stesso filmato Zelensky ha reso noto anche sono 316 gli ucraini feriti in combattimento. Zelensky ha quindi firmayo un nuovo ordine di mobilitazione generale “per la difesa dello Stato”. Nel quale si vietai cittadini maschi tra i 16 ed i 60 anni di uscire dai confini dell’Ucraina. “Questa misura rimarrà in effetto per il periodo in cui sarà vigente la legge marziale”.