Targa di Norma Cossetto oltraggiata a Bologna. Merlino (Comitato 10 febbraio): “Chi non condanna è complice”

«Non mi stupisce che in questo clima in cui tantissime amministrazioni ricordano, non solo per legge ma ormai consapevoli che è una storia italiana, ci siano estremisti che si ispirano, direttamente o meno, a giustificazionisti, riduzionisti del dramma delle Foibe per oltraggiare». Così Emanuele Merlino, presidente del comitato 10 febbraio, commenta all’Adnkronos l’atto vandalico subito dalla targa in memoria di Norma Cossetto, a Bologna.

Oltraggio alla targa di Norma Cossetto a Bologna

“Il dibattito storico noi non lo abbiamo mai rifiutato, riteniamo sia giusto confrontarsi con chiunque, anche con chi ha idee che riteniamo inaccettabili – continua – D’altra parte penso sia giusto il momento che chi ha un’idea diversa sulla storia dell’esodo e delle foibe abbia però il coraggio di condannare con fermezza questi atti. Il contrasto al tema accettato dell’esodio e delle foibe è per un pregiudizio politico che non cambia e continua a non cambiare. Sfido Montanari, Gobetti a condannare pienamente questi atti, perché altrimenti si pongono fuori dal dibattito storico”.

L’atto vandalico rivendicato dal collettivo Osa

San Donato – San Vitale Adriana Locascio al quartiere tutto e ai familiari delle vittime, condannando con fermezza gli episodi di vandalismo che si sono registrati nella giornata di ieri. Saremo sempre dalla parte dei valori della democrazia e del confronto e contrari ad ogni forma di violenza». Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso «ferma condanna per l’imbrattamento della targa intitolata a ‘Norma Cossetto, vittima delle foibe ‘ nel giardino di via Guelfa. Un gesto vergognoso, come ogni azione che mira ad offendere o cancellare la memoria. Le vittime di violenze e persecuzione, vanno sempre onorate e ricordate». Sull’atto vandalico ha preso le distanze anche l’account bolognese del Partito democratico. «Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al valore civile – si legge nel post Facebook del Pd Bologna – era una giovane donna, italiana, istriana, che dopo essere stata barbaramente seviziata e torturata, è stata gettata in una foiba, diventando un simbolo di quel martirio e della violenza sulle donne. Esprimiamo piena solidarietà alla Presidente del quartiereal quartiere tutto e ai familiari delle vittime, condannando con fermezza gli episodi di vandalismo che si sono registrati nella giornata di ieri. Saremo sempre dalla parte dei valori della democrazia e del confronto e contrari ad ogni forma di violenza».

“Chi ha imbrattato la targa di Norma Cossetto è figlioccio dei trucidatori”