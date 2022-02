Scintille tra la Ferilli e Amadeus. Lei sbotta: “Pezzo de mer…”. Ma i due smentiscono (video)

Scintille tra Sabrina Ferilli e Amadeus nella serata finale del festival di Sanremo. Per i social è un altro caso Bugo-Morgan.

Nonostante le smentite, accade che a un certo punto accanto ad Amadeus l’attrice non compare più e il conduttore si giustifica col pubblico dicendo che la sua compagna di serata si sta cambiando d’abito. Verso la fine della serata, quando è il momento di annunciare i vincitori dei premi secondari, Amadeus la chiama nuovamente sul palco e l’attrice viene tradita dal microfono aperto. “ Pezzo de merda… “, si sente dire. E Sabrina, quando compare di nuovo, sembra avere perso il sorriso.

“Con Sabrina Ferilli – interviene Amadeus in conferenza stampa – non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte”. “Mi hanno scritto ora i miei autori – ha aggiunto poi Amadeus, dopo aver ricevuto un messaggio sul telefono – che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”.

“L’unico caso è che non esiste nessun caso“, sottolinea l’entourage di Sabrina Ferilli. “Sabrina – ricostruisce la fonte – tornando dal camerino verso il palco ha trovato un ostacolo che prima non c’era e le è scappata un’imprecazione”.

Ma sui social, i rumors di un diverbio sono supportati con il filmato di Ferilli e Amadeus al momento della presentazione di Emma, dove l’attrice è visibilmente scocciata dal fatto che Amadeus non divide con lei il lancio dell’artista.

Tanto che Amadeus se ne accorge e si ferma per farle dire il codice per il televoto associato a Emma. “Ma no. Chi conosce Sabrina sa che quel registro impertinente e ironico è la sua cifra”. In effetti, anche quanto lavora con Maria De Filippi, c’è un continuo battibeccare sul filo dello scherzo. “Ma vi pare – conclude la fonte – che Sabrina si arrabbia davvero con Amadeus? Era felicissima di essere al festival. Ma anche un po’ stanca dopo tante ore”.