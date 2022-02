Redditi dei leader politici: nel centrosinistra in testa Letta (621mila euro l’anno) e Renzi (488mila)

È il segretario del Pd, Enrico Letta, il più ricco tra i leader del fronte progressista nella dichiarazione dei redditi del 2021 con un imponibile di 621.818 euro. Segue Giuseppe Conte con 105.411 euro e infine Roberto Speranza con 89.631 euro. Tra i leader dell’area ‘centrista’ presenti in Parlamento, il più ricco secondo la dichiarazione dei redditi 2021 è Matteo Renzi con un imponibile di 488.695euro. Segue il leader di Italia Viva, Antonio De Poli dell’Udc con 134.466 euro, quindi Gaetano Quagliariello di Cambiamo con 90.852 e Maurizio Lupi di Noi con l’Italia con 86.910 euro.

Redditi dei leader: Speranza fanalino di coda

Nel 2020 Matteo Renzi denuncia un imponibile di 571mila 391 euro. E’ quanto emerge dall’ultima dichiarazione dei redditi del leader di Italia viva, quella del 2021, consultabile on line. Nel modulo presentato al fisco risulta anche una ‘variazione della situazione patrimoniale’, come si dice nel gergo tecnico: si tratta di una ‘quota’ di 10mila euro della ‘Ma. Re Consulting srl’, una società specializzata nelle consulenza d’impresa, con ede a Roma, in via Bocca di Leone 78, fondata dallo stesso ex premier circa un anno fa.

Nel “portafoglio” dell’ex rottamatore, dunque, come si legge nella ‘dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale’ firmata dall’ex segretario del Pd il 17 dicembre scorso, c’è la ‘partecipazione’ al capitale di una società, che (porta nel nome le iniziali del senatore) e offre alle aziende una serie di servizi: dalla consulenza imprenditoriale a quella gestionale-amministrativa.

Il Paperone della politica resta Silvio Berlusconi

Con oltre 50 milioni di euro di imponibile Silvio Berlusconi si conferma invece ‘Paperone del palazzo’ ma anche il più ricco tra i leader del centrodestra. Secondo le ultime dichiarazioni dei redditi, quelle del 2021 e relative al periodo d’imposta 2020, il Cav ha denunciato al fisco 50 milioni 661mila 390 euro, pari a 3 milioni di euro in più rispetto a quelli incassati l’anno precedente, mentre il numero uno della Lega, il senatore Matteo Salvini risulta il più povero con 92.568 mila euro, preceduto da Giorgia Meloni (deputato e presidente di Fdi) che dichiara 127mila 057 euro.