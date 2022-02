“Nessun accordo sull’Ucraina”. Clamorosa smentita di Putin a Macron (e al furbetto Di Maio…)

Aveva annunciato grandi accordi sull’Ucraina, ma da Mosca è arrivato lo stop. “Sono arrivato a Mosca per “evitare un’escalation e aprire nuove prospettive e questo obiettivo è stato raggiunto”, aveva dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, all’indomani dei colloqui con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Ottimismo su tutti i fronti, quello del presidente francese. “Per me si trattava di bloccare il gioco per impedire un’escalation e aprire nuove prospettive”, ha detto Macron ai giornalisti a bordo dell’aereo che l’ha portato a Kiev, dove oggi vedrà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Non ho pensato per un secondo che ieri avrebbe fatto dei gesti”, ha aggiunto il leader francese riferendosi ancora all’incontro con Putin, secondo quanto riferito da Bfmtv. Peccato che Putin un gesto lo abbia fatta, dopo aver letto le parole di Macron.

Ucraina, lo stop di Putin a Macron

La doccia fredda è arrivata qualche ora dopo. “Emmanuel Macron non ha raggiunto un accordo per una de escalation delle tensioni alla frontiera con l’Ucraina, ha affermato il portavoce del Cremlino il giorno dopo il colloquio maratona del Presidente francese con Vladimir Putin. “Considerata la situazione attuale, Mosca e Parigi non possono aver definito alcun accordo. E’ semplicemente impossibile”, ha detto Dmitry Peskov, ricordando che “la Francia è sia un Paese Ue, con la Presidenza di turno dell’Ue, che della Nato, alleanza di cui però non detiene la leadership, che è di un altro Paese. Quindi di quale accordo stiamo parlando?”. Come a dire, che c’entra la Francia con i capi che decidono per la Nato, gli americani?

E Di Maio cerca di inserirsi nel non-accordo…

Luigi Di Maio, tra una lite con Conte e l’altra, prova ogni tanto a fare il ministro degli Esteri. “Oggi noi siamo tra quei Paesi che stanno cercando di tenere il fronte unito. Non viviamo la visita di Macron (a Mosca, ndr) come un Paese dell’Unione Europea che è andato a parlare con Putin, ma come la presidenza dell’Ue che è andata a parlare con Putin e che ha portato al tavolo con il presidente russo la linea dell’Unione Europea”, ha detto Di Maio, prima della smentita di Mosca sull’accordo. “Macron a quel tavolo ha portato una visione strategica del concetto di sicurezza e di convivenza tra Unione Europea e Russia, ma sempre in un dialogo che non può prescindere dai nostri valori e principi”, ha proseguito Di Maio. Prima della doccia fredda…