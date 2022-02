Lombardia, la Santanché agli alleati: «FdI pronta a guidare la Regione». La Lega attende Salvini

«Non sappiamo quali siano le intenzioni del presidente Fontana, ma per la Lombardia Fratelli d’Italia un candidato ce l’ha». Sono bastate queste poche parole di Daniela Santanché a mettere in moto il tam tam sui giornali. E così è partito il coro: “Il partito della Meloni vuol rompere il centrodestra anche sui territori”. Peccato che non sia vero. Più semplicemente, la coordinatrice lombarda di FdI ha ricordato che la trattativa nel centrodestra nella individuazione del candidato a governatore non può più limitarsi a Lega e Forza Italia. Fratelli d’Italia cresce anche in Lombardia ed è di gran lunga il primo partito della coalizione nei sondaggi. Di tanto bisogna tener conto, soprattutto nella più estesa, più popolosa e più importante regione d’Italia.

Nessuna spaccatura nel centrodestra

In tal senso, la risposta della Lega («siamo il primo partito in Lombardia, l’ultima parola spetta a Salvini») non è affatto incompatibile con la dichiarazione della Santanché. Mentre quella di Forza Italia («c’è ancora tempo, non cominciamo male») è un’esortazione che investe il metodo, ma non il merito della questione. Nessuna rivalità, dunque, men che meno che spaccature alle viste. Il centrodestra – è vero – vive una stagione di fibrillazione derivanti dalla diversa collocazione dei suoi partiti rispetto al governo Draghi, ma sui territori non ne arrivano gli effetti. Né le parole della Santanché erano finalizzate ad aprire un varco in tal senso.

La Santanché vuole evitare perdite di tempo

Al contrario, le va riconosciuto il merito di aver anticipato la richiesta del doveroso riconoscimento del ruolo e del peso di FdI in Lombardia. Meglio prima che dopo. Soprattutto alla luce di quanto accaduto nell’ultimo turno amministrativo, quando il tiremmolla sul nome dei candidati nelle grandi città – Roma e Milano su tutte – ha fatto perdere tempo prezioso con gli esiti che conosciamo. Ma anche in considerazione del fatto che l’uscente Fontana non ha ancora comunicato nulla in merito alla sua ricandidatura. Insomma, tanto rumor per nulla.