La sinistra brucia le maschere di Salvini al carnevale di Scampia, poi manifesta per la pace in Ucraina… (video)

Il Carnevale dell’associazionismo, dei pacifisti, dei “ribelli”, degli idealisti di sinistra, ha due volti: il corteo e le maschere contro la guerra in Ucraina, il falò della maschera di Matteo Salvini, poi esibita come in un rito tribale, andato in scena ieri a Scampia, popolare quartiere periferico di Napoli, nel corso del Carnevale del Gridas. Dal video, pubblicato da Repubblica, si può notare il divertimento dei “pacifisti” mentre danno fuoco all’icona del leader leghista, come fosse un trofeo di guerra. I pacifisti…

La maschera di Salvini bruciata, protesta la Lega

“Piena solidarietà e vicinanza al nostro segretario Matteo Salvini, vittima di un atto vile da parte dei responsabili di una Ong, a Scampia”, viene espressa dal segretario regionale campano della Lega Valentino Grant, dal coordinatore cittadino di Napoli Severino Nappi e dal parlamentare Gianluca Cantalamessa in relazione a quanto avvenuto in occasione del Carnevale del Gridas a Scampia e conclusosi col tradizionale rogo del carro allegorico sul quale sono finite in fumo anche le maschere raffiguranti il volto dell’ex ministro dell’Interno.