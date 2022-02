Kevin Costner torna alla passione per i film western: “Horizon” è la sua nuova scommessa

Un ritorno di fiamma. Il grande attore Kevin Costner si sistema di nuovo dietro la cinepresa. È il regista del film western “Horizon”. Il progetto vedrà la star impegnata a raccontare la storia della conquista del West, delle sue luci e delle sue ombre. Per l’attore sarà la quarta direzione in carriera dopo grandi successi come “Balla coi lupi”(1990) e “Open Range – Terra di confine”(2003). Secondo le prime indiscrezioni “Horizon” sarà ambientato ai tempi dell’espansione verso Ovest americano prima e dopo la Guerra Civile, in un arco temporale di 15 anni.

Kevin Costner, uno sguardo alla storia dei coloni

La storia è incentrata su un gruppo di coloni che si fanno strada attraverso l’America e i pericoli che li attendono durante la ricerca di una vita più prospera. L’attore e regista ha spiegato a Deadline: «L’espansione a ovest dell’America è stata piena di pericoli e intrighi. Ci sono gli elementi naturali e le interazioni con le popolazioni indigene che hanno vissuto su quella terra passando per la determinazione, e molte volte spietatezza, di coloro che hanno cercato di stabilirla». E ha aggiunto: «Horizon racconta la storia di quel viaggio in una maniera onesta e immediata. Sottolinea i punti di vista e le conseguenze delle decisioni dei personaggi sulla vita e sulla morte».

Momento d’oro per il western

Il casting inizierà a febbraio, e Kevin Costner sarà, come anticipato, tra i protagonisti oltre a finanziare la pellicola e produrla attraverso la sua Territory Pictures. È veramente un momento d’oro per il western in generale e per Costner in particolare. Yellowstone, la serie da lui interpretata e prodotta e creata da John Linson e Taylor Sheridan, ha concluso la sua quarta stagione con ascolti da record. Al momento su Paramount+ va in onda lo spin-off/prequel 1883, incentrato su tematiche simili a quelle di Horizon ma focalizzato sulle origini della dinastia Dutton e del loro ranch nel Montana. Gli appassionati del genere dovranno attendere ancora un po’ per rivedere Costner in azione, in quanto le riprese di Horizon inizieranno nello Utah il 29 agosto.