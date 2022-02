In ricordo di Tatarella, Meloni: «Ci guida ancora». Oggi si presenta il libro “La destra verso il futuro”

Con la deposizione di una Corona d’alloro ai piedi della lapide che lo ricorda al Porto di Bari, la città ricorderà Pinuccio Tatarella in occasione del 23esimo anniversario della morte. Nel pomeriggio, poi, alle 18.30, con un evento che andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Tatarella ne sarà presentato il libro inedito La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta, edito da Giubilei Regnani e curato dalla stessa Fondazione. All’incontro interverrà, tra gli altri anche Giorgia Meloni, che ha curato la prefazione del libro e che in questi giorni non ha mancato di ricordare anche in altre occasioni la figura di Tatarella e l’importanza che la sua lezione continua a rivestire.

Meloni: «Il pensiero di Tatarella guida la nostra azione»

«23 anni fa ci lasciava Pinuccio Tatarella, ispiratore di una destra moderna, forte e capace di governare. Il suo pensiero continua a guidare la nostra azione politica. Per questo lavoriamo per dare alla Nazione un governo di patrioti in grado di rappresentare davvero gli italiani», ha scritto Meloni su Facebook, postando una foto di questo padre nobile della destra italiana. «Destra e sinistra sono alternative, rappresentano valori alternativi. Il centro non è un valore, è una zattera, è un traghetto che va dalla riva destra a quella sinistra: ospita passeggeri quando una delle due rive è debole, rimane senza passeggeri quando tutte e due le rive sono forti», è la citazione riportata da Meloni, che conferma tutta l’attualità del pensiero di Tatarella. Meloni, ieri, l‘aveva ricordata anche nel corso della lunga intervista rilasciata al direttore de La Stampa Massimo Giannini, all’interno del format 30 minuti al Massimo.

La presentazione del libro “La destra verso il futuro”

Alla presentazione del libro organizzata dalla Fondazione, oltre a Meloni, interverranno Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella intitolata ai fratelli Pinuccio e Salvatore, Francesco Giubilei, presidente della Fondazione, lo storico Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Spirito De Felice, che ha curato l’introduzione storica del libro, il senatore di FI, Maurizio Gasparri, il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, e il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Il ricordo proseguirà poi venerdì, alle 18.30 nella sua Cerignola dove, presso il Convento, sarà celebrata una messa in suffragio tanto di Pinuccio quanto di Salvatore Tatarella, e seguire, nella vicina Piazza San Francesco, si terrà l’inaugurazione dell’Associazione “5 dicembre – Salvatore Tatarella”, dedicata all’ex Sindaco di Cerignola.