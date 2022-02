Il carro armato guidato dai russi insegue un’auto a Kiev e la schiaccia: la tragica sequenza in tre video

Alcuni profili social iniziano a mostrare mezzi militari russi sulle strade alla periferia di Kiev, a Obolon. In uno di questi, un carro armato sembra andare volontariamente contro una vettura che avanza in senso opposto schiacciandola e passandole sopra.

Circolano in quese ore tre video, da altrettante prospettive, di questo drammatico episodio. L’attacco vigliacco è accaduto ad Obolon, periferia di Kiev. La strada è ampia, spaziosa, ma improvvisamente il mezzo corazzato cambia direzione e schiaccia l’auto. Alla fine, però, si vede anche che la gente è scesa in strada per soccorrere la persona rimasta all’interno del veicolo: un anziano. Che si è salvato, ancora sotto choc, è soccorso da alcune persone che cercano di estrarlo dalle lamiere.

Un anziano estratto vivo dai rottami dell’auto

Nella clip si sentono diverse persone urlare inorridite mentre il carro armato monta sopra all’auto due volte. In sottofondo si sentono anche spari sporadici. Un altro video mostrava un uomo anziano che viene estratto dall’auto appiattita pochi istanti dopo. Sembrava essere vigile, ma l’entità delle sue ferite non è stata immediatamente chiara. Diverse persone si sono recate sul posto per liberarlo dal veicolo distrutto all’indomani dell’attacco apparentemente intenzionale.

“Il carro armato di Kiev ha puntato la vettura, non era un caso”

Si ritiene che il carro armato sia uno Strela-10, un veicolo antiaereo utilizzato sia dall’esercito russo che da quello ucraino.

“Ho visto un veicolo blindato e ho sentito spari”, ha detto alla stampa locale Viktor Berbash, 58 anni, residente a Kiev. “E qui questa macchina, con probabilmente un cannone antiaereo, era già qui”. Il carro armato ha preso di mira deliberatamente il veicolo civile, ha affermato Berbash. “Non è stato un caso, è stato per divertimento, non ce n’era bisogno”, ha continuato Berbash. “Ed è appena finito contro questa macchina. Si è fermato, ha fatto marcia indietro e ha proseguito”.

Secondo l’ultima ricostruzione, il carro armato dei video di Kiev era ucraino, ma era stato rubato da alcuni sabotatori russi, che sono poi stati a loro volta uccisi dai militari ucraini.