Ucraina, giovani si sposano durante l’attacco russo: “Potremmo morire”. Poi si arruolano

Una vicenda dolcissima. Due giovani ucraini di 21 e 24 anni, Yaryna Arieva e il fidanzato Sviatoslav Fursin, si sarebbero dovuti sposare il 6 maggio, ma la guerra ha stravolto i loro piani. Potrebbe non esserci il tempo, è stata l’inquietante sensazione della coppia. “La situazione è difficile. Combatteremo per la nostra terra – ha spiegato la ragazza -. Potremmo morire e volevamo solo stare insieme prima di tutto questo”. Così, giovedì 24 febbraio, con in sottofondo il suono delle sirene che ssegnalavano l’invasione russa, i due giovani hanno accelerato le pratiche per la loro unione. Poi si sono precipitati al monastero di San Michele di Kiev, dove si sono sposati. E’ la Cnn a raccontare la vicenda di questa giovane coppia che tenta di farsi trovare unita di fronte a quel che riserverà loro il destino.

Ucraina, due giovani dovevano sposarsi a maggio, ma…