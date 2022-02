Fratelli d’Italia: «Finalmente la circolare del ministro Bianchi per il Giorno del Ricordo nelle scuole»

Il pianeta scuola non potrà più ignorare le celebrazioni del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe. E dell’esodo giuliano-dalmata. Dopo decenni di silenzio e maldestri tentativi negazionisti il ministero di viale Trastevere ha accolto le sollecitazioni di Fratelli d’Italia. Per una programmazione adeguata che celebri le vittime di una delle pagine più drammatiche della storia nazionale.

Scuole, Fratelli d’Italia: finalmente la circolare per il Giorno del Ricordo

“Finalmente è stata emanata la circolare per il Giorno del Ricordo da parte del Ministero dell’Istruzione. In merito alle iniziative che saranno promosse nelle scuole. Viene dato seguito alla risoluzione, a prima firma Frassinetti, approvata dalla VII commissione in maniera unitaria”. Così in un comunicato congiunto i parlamentari di Fratelli d’Italia Federico Mollicone e Paola Frassinetti. Che ringraziano il ministro Bianchi e il sottosegretario Sasso per aver dato seguito al loro appello.

Ora iniziative con gli esuli e interpreti come Cristicchi

“Ora, per tutto il mese in corso, siano garantite iniziative e incontri con gli esuli. Per sentire dalla viva voce degli esuli la tragedia delle foibe. O con interpreti come Cristicchi, con ‘Magazzino 18’. Ora – aggiungono i deputati del partito di Giorgia Meloni – si garantisca la trasmissione al Parlamento di dati specifici sulle iniziative promosse, verificando anche, come indicato dalla risoluzione stessa, che siano gli esponenti delle associazioni degli esuli a portare avanti le memoria di ciò che è avvenuto. “I presidi – proseguono Mollicone e Frassinetti – diano attuazione, escludendo qualsiasi forma di negazionismo e revisionismo come avvenuto a Verona. Dove in una conferenza in un istituto superiore allo ‘storico’ Eric Gobetti, che minimizza, giustifica e riduce i massacri delle foibe, sono state affiancate le voci autorevoli di Biloslavo e Briani”.