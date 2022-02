Crosetto amaro: “La distanza tra Salvini e Meloni non è mai stata così ampia” (video)

Guido Crosetto non nasconde la propria amarezza per la frattura nel centrodestra scaturita dalle votazioni per il Quirinale. Una divaricazione tra Salvini e Meloni su cui l’esponente di FdI, molto votato come candidato di bandiera per il Colle, manifesta comunque un cauto ottimismo. La realtà di oggi, però, non è confortante. “La frattura tra Salvini e Meloni è al suo punto massimo dopo la divaricazione sull’elezione del Presidente della Repubblica, inutile negarlo. Del resto, non è che gli altri siano messi meglio, vedi Renzi col M5S, i grillini, il Pd, ma anche in passato è bastato poco per ricomporre il quadro in 24 ore”, spiega Crosetto a Piazza Pulita, il programma di Corrado Formigli da cui un paio di mesi fa aveva preso le distanze dopo una puntata tutta costruita contro Giorgia Meloni.

Crosetto e il centrodestra litigioso di Salvini e Meloni

Formigli incalza Crosetto cercando di fargli ammettere che il centrodestra ha sbagliato nel proporre un candidato di centrodestra, ma lui controbatte: “L’obiettivo era quello di provare a votare un candidato in grado di allargare lo schieramento e quindi di prendere voti anche dall’altra parte, i nomi c’erano, come Carlo Nordio, per esempio, che non è mai stato bollato politicamente”. L’esperimento con la Casellati, però, è andato male. Perch? “Aveva una sua capacità attrattiva all’esterno, ma poi doveva averne anche all’interno della coalizione e questo non è accaduto. Lei ha avuto tutti i voti di Fratelli d’Italia, probabilmente tutti quelli della Lega, ma ne ha persi molti all’interno del suo partito. Bisognava candidare qualcuno che non perdesse voti dei suoi e che poi potesse aggiungerne altri da fuori. Un’ambizione legittima e democratica”.