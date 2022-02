Covid, l’Ecdc: «La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante»

Un invito a non abbassare troppo la guardia, perché «la pandemia non è finita», è arrivato dalla direttrice dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, intervenuto a Caffè Europa su Rai Radio1. Secondo l’esperta, infatti, «è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi» e «non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo». Parole che più che al passaggio da pandemia a endemia, di cui molto si parla ormai, sembrano alludere al rischio di nuove svolte inattese nell’andamento del Covid.

L’allarme dell’Ecdc: «Il virus spesso ci ha sorpreso»

«Abbiamo imparato molto, ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus. Spesso ci ha sorpreso in questi 2 anni, quindi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo intensificare la sorveglianza e migliorare il sequenziamento per individuare le varianti del virus il prima possibile», ha infatti precisato la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che dunque pare si collochi in controtendenza con quanto auspicato, se non pronosticato, da altre autorità sanitarie.

Le rassicurazioni dell’Oms sul dopo Omicron

Qualche giorno fa era stato il direttore per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, a dire che «la tregua potrebbe portare a una pace duratura». Insomma, che «è possibile che l’Europa si stia muovendo verso la fine della pandemia». «Prevediamo un periodo di calma prima che il Covid-19 possa tornare verso la fine dell’anno, ma non è necessariamente la pandemia a ritornare», aveva precisato, facendo riferimento al superamento di questa ondata di Omicron.

L’invito a mantenere le mascherine al chiuso

Per Ammon, invece, bisogna mantenere l’attenzione alta, a partire dalla questione delle mascherine. «Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità, bisogna mantenerle nei luoghi dove non c’è distanziamento, quindi al chiuso», ha detto l’esperta, precisando poi che «la mascherina secondo me non è una misura invasiva». Comunque, ha chiarito, non sarà l’Ecdc a intervenire sulla questione. «Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente – ha aggiunto – vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa».