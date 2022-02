Covid, 38.375 casi e 210 morti. A Milano chiude l’ospedale in Fiera: dimesso l’ultimo paziente

Sono stati 38.375 i nuovi casi di Covid e 210 i morti in 24 ore. Ieri i contagi erano stati 40.948 e i decessi 193. Le vittime da inizio pandemia, con quelle di oggi, arrivano dunque a 154.416. Il tasso di positività scende all’8,8% dal 9,3% di ieri su 434.077 tamponi processati nelle ultime 24 ore contro i 440.115 delle 24 ore precedenti. Dunque, numeri ancora in calo, benché i decessi stentino a diminuire. Un segnale, comunque, dell’andamento in remissione della pandemia arriva anche da altri fronti: a Milano, dopo aver curato 530 pazienti, l’ospedale Covid in Fiera ieri ha dimesso l’ultimo paziente e si appresta a chiudere i battenti.

Ricoveri in calo: in terapia intensiva ci sono 763 pazienti

I ricoverati continuano a calare a livello nazionale. In terapia intensiva oggi ci sono 763 pazienti, vale a dire 36 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti Covid ordinari, poi, sono 11.103, che corrispondono a 603 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono sono 1.140.558, ovvero 35.366 in meno di ieri. I guariti da ieri sono stati 74.516, che portano il totale delle persone che hanno superato la malattia da inizio pandemia a 11.437.706 su 12.732.680 contagiati.

I numeri dell’ospedale Covid alla Fiera di Milano

Una notizia emblematica della “ritirata” del virus è arrivata, poi, da Milano, dove l’ospedale Covid in Fiera ha dimesso l’ultimo paziente e chiuderà le attività martedì 1 marzo. La struttura ha assistito oltre 530 pazienti che necessitavano di terapia intensiva e, secondo quanto si apprende, sarà smantellato definitivamente. L’ospedale, in cui hanno lavorato più di 500 professionisti provenienti da 17 strutture lombarde, coordinati da Policlinico di Milano, era stato aperto nell’aprile del 2020 dal commissario Guido Bertolaso, in occasione della prima ondata di coronavirus che ha investito la Lombardia e Milano, per poi chiudere a giugno. Successivamente è stato riaperto da ottobre 2020 a giugno 2021 e, ancora, da dicembre dello scorso anno, per chiudere definitivamente fra pochi giorni.

Moratti: «Una vittoria del grande senso civico dei lombardi»

Al momento sono in corso valutazioni e approfondimenti per il futuro trasferimento delle attrezzature nel possibile nuovo centro lombardo per le emergenze nell’ex Caserma Aeronautica militare di Gallarate, in provincia di Varese. «Ringrazio Fiera Milano e tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, e i tanti volontari che si sono adoperati nella struttura di emergenza in questi mesi di lotta al Covid», ha detto la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, dando la notizia dell’ultima dimissione. «Lo straordinario successo della campagna vaccinale ha contribuito in modo decisivo al drastico calo dei contagi e dei ricoveri. Spero che la fase che si avvia con il ritorno in zona bianca della nostra Regione sia definitiva. Si tratta – ha concluso Moratti – di una vittoria da ascrivere essenzialmente al grande senso civico dei lombardi, di cui vado orgogliosa».