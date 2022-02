Casadei, niente omaggio a Sanremo. La figlia: Amadeus, mi dispiace ma hai pestato una cacca…

Tra le polemiche del post-Festival ce n’è una che ha un suo fondamento. Perché c’è statoe non a scomparso nel marzo di un anno fa? La questione la pone sui social il giornalista Roberto Chiesa e la figlia,, in un lungo post,“Mi dispiace Festival di Sanremo e Amadeus – afferma Mirna Casadei – ma stavoltache non ha deluso solo me e probabilmente la mia famiglia, ma ha offeso gli italiani, legati alla loro terra, alle loro radici e alle tradizioni”.

“Non avrei voluto fare polemica, perché non amo le polemiche, ma visto che il giornalista Roberto Chiesa ha sollevato la questione non posso restare in silenzio. Ho seguito tutte le serate di Sanremo, come faccio ogni anno, ma quest’anno aspettavo di sentire il suo nome, non dico una cover, non chiedo tanto, sarebbe bastato anche solo un applauso, un omaggio, una parola. Ad ogni puntata ero sempre più delusa, incredula e triste”.