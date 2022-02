Achille Lauro e altri artisti in gara al festival di San Marino per poter andare all’Eurovision

Da Achille Lauro a Valerio Scanu, Ivana Spagna e tanti altri artisti parteciperanno alla finalissima del Festival ‘Una voce per San Marino’, in programma sabato 19 febbraio al Teatro Nuovo a Dogana della Repubblica di San Marino.

Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino Rtv, vede la partecipazione sia di concorrenti emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano. Gli artisti si sfideranno durante la serata de l 19 febbraio per aggiudicarsi la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino.

“E’ una novità assoluta in Repubblica – commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati – È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti”. I Big che competeranno sabato 19 febbraio 2022 sono: Cristina Ramos (Spagna); Francesco Monte; Alessandro Coli e DJ Burak Yeter (Olanda); Valerio Scanu; Blind; Ivana Spagna; Matteo Faustini; Tony Cicco & Deshedus e Alberto Fortis; Fabry & Labiuse Feat Miodio (Repubblica di San Marino); Achille Lauro.

La serata sarà condotta da Senhit e Jonathan e sarà sottoposta al giudizio di 5 professionisti del settore che saranno annunciati venerdì 18 febbraio 2022. Sarà inoltre istituita una giuria ad hoc per valutare il brano in concorso più radiofonico. I biglietti per accedere alla serata sono pre-vendita sul circuito Viva Ticket. La finalissima sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV.

Achille Lauro annuncia intanto su Instagram l’uscita, prevista per il prossimo 11 febbraio, della riedizione del suo ultimo album, “Lauro”, pubblicato lo scorso aprile. Lauro prosegue nella pubblicazione di storie dal contenuto blasfemo, con croci rovesciate e fiamme che divampano. Si prende inoltre molto sul serio, definendosi così: “Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”.