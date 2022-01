Ue, Ecr sempre più determinante: nove eurodeputati eletti ai vertici delle commissioni

Dopo le elezioni di medio termine nelle commissioni il gruppo Ecr si è assicurato una presidenza di commissione e otto vicepresidenze di commissione nella seconda metà della legislatura. I co-presidenti del gruppo Ecr, l’eurodeputato polacco Ryszard Legutko e l’eurodeputato Raffaele Fitto, si sono congratulati con tutti gli eletti; e si aspettano “una cooperazione più costruttiva tra i diversi gruppi parlamentari nel resto della legislatura 2019-2024”.

Ue, Ecr giocherà un ruolo determinante nelle commissioni

“Il gruppo Ecr giocherà ancora un ruolo centrale nelle commissioni”, ha commentato Fitto. Con il professor Legutko che ha aggiunto: “La voce del gruppo Ecr è più che mai necessaria per ristabilire gli equilibri di potere nelle commissioni”. Una serie di posizioni che potranno incidere nelle politiche europee. Il tutto si ineserisce nel quadro della conquista della vicepresidenza dell’Europarlamento, con l’elezione del lettone Roberts Zile. Un clima che ci dice che potremmo essere in un passaggio delicato e nuovo, con la rottura dell’inaccettabile isolamento che ci vedeva ai margini istituzionali”, aveva dichiarato Fitto.

Chi sono gli eletti

L’eurodeputato fiammingo Ecr ed ex ministro delle finanze belga, Johan van Overtveldt è stato rieletto presidente della commissione per i bilanci. Per quanto riguarda invece gli eurodeputati Ecr eletti alla vicepresidenza delle commissioni: il polacco Witold Jan Waszczykowski è stato eletto nella commissione per gli affari esteri; mentre il ceco Jan Zahradil in quella per il commercio internazionale. L’olandese Michiel Hoogeveen è stato eletto nella commissione per gli affari economici e monetari; mentre all’Agricoltura è andato lo spagnolo Mazaly Aguilar. L’eurodeputato italiano Raffaele Stancanelli, come già riportato dal Secolo, è il vicepresidente della commissione giuridica; l’erudeputato polacco Zdzisław Krasnodȩbski lo è invece della commissione per l’industria ricerca e l’energia . L’eurodeputato lettone Dace Melbārde è vicepresidente della commissione per la cultura e l’istruzione; mentre l’eurodeputato polacco Ryszard Czarnecki è vicepresidente della commissione per le petizioni.