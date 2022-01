Parlamento Ue, Stancanelli confermato ai vertici della Commissione giuridica

Nuova importante conferma del gruppo FdI-Ecr al Parlamento Ue. Il deputato Raffaele Stancanelli, infatti, ha visto rinnovato il suo mandato da vicepresidente della Commissione giuridica di Strasburgo.

Stancanelli: «Al lavoro per la difesa delle aziende italiane»

«Ringrazio i miei colleghi per la fiducia. La mia conferma – ha commentato Stancanelli – è il risultato di un lavoro attento e puntuale che continuerò a portare avanti con lo stesso impegno avendo sempre come stella polare la difesa delle aziende italiane». «Sono tanti i dossier alla mia attenzione, tra questi sto seguendo come relatore ombra “La modifica delle direttive per la comunicazione societaria sulla sostenibilità”», ha concluso.

La crescita del gruppo Ecr al Parlamento Ue

Appena una settimana fa i Conservatori europei avevano segnato un altro importante punto, conquistando per la prima volta la vicepresidente dell’Europarlamento, con il lettone Roberts Zile. «È giunto il momento che il gruppo Ecr sia rappresentato tra i vertici del Parlamento europeo», aveva commentato il co-presidente del gruppo ed eurodeputato di FdI, Raffaele Fitto.