Selvaggia Lucarelli, vergognoso attacco alla Santanchè. E il web insorge: «Vergogna»

Vergognoso attacco di Selvaggia Lucarelli. La giornalista sul suo profilo Twitter ha scritto “Filtri d’Italia”. Sotto il commento c’è una foto che Daniela Santanchè ha pubblicato nei giorni scorsi su Instagram. Un post che è stato criticato duramente dal web. Scrive un utente: «Trovo che questo tweet sia una caduta di stile oltre che un potenziale autogol». E un altro osserva: «… pensavo che i tempi dell’asilo fossero finiti da un pezzo! Perché poi rompete i maroni con il body-shaming, ma siete i primi a fa sti commenti da q.i. altissimo!». E un altro ancora puntualizza: «È giusto ironizzare sull’aspetto fisico di una persona? La serietà e la professionalità del giornalista, che fine hanno fatto?». E un altro: «Vergogna».

Lucarelli e le critiche del web

E un altro ancora avverte la giornalista: «Qua sei scivolata, non fare agli altri ciò che non vorresti per te, anche a me sta antipatica, ma la foto è tremenda, preferisco prendermela per ciò che dice non per com’è». Poi c’è chi attacca: «Mi fa piacere che il Body-shaming che a voi sta molto a cuore si applica solo in senso unilaterale evviva la coerenza». E un altro aggiunge: «L’aspetto fisico di un persona può servire a fare rotocalco. Ma lei fa politica, e va oltretutto rispettata come donna anche se la penso diversamente da lei». E un utente commenta: «Mi scusi ma qual è l’interesse giornalistico di questo post? Umiliare? Offendere? Ha visto i commenti a questo suo post?». E infine un altro osserva caustico: «È proprio vero che le peggiori nemiche delle donne sono le donne stesse…».

Filtri d’Italia. pic.twitter.com/rzU5X7R4sY

— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 12, 2022