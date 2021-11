Selvaggia Lucarelli, smentita dalla Martani, mette alla gogna il suo assalitore: “Si chiama Roberto Di Blasio”

Selvaggia Lucarelli, aggredita da un uomo sabato scorso al Circo Massimo, rilancia le accuse e fornisce le generalità del No Vax violento, ma si becca la smentita di Daniela Martani, anch’ella finita nel suo mirino. “L’uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass a Roma si chiama Roberto Di Blasio, è un insegnante di pugilato nella palestra Gym Palace di Anzio, denunciato a marzo 2020 perché aveva violato la quarantena (era andato a fare la spesa col Covid)”. La Lucarelli pubblica la foto su Twitter e scrive nome e cognome della persona da cui ha ricevuto una testata durante la manifestazione di sabato al Circo Massimo, dove la giornalista, spiega in un altro post, era andata “con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?’ sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)”.

Dopo l’episodio, la Lucarelli aveva pubblicato un video in cui si vedeva un uomo mentre le urlava “allora te ne vai”, intimidazione seguita da una testata e, subito dopo, dal tentativo di altri partecipanti alla manifestazione di dissuadere l’uomo da altre possibili azioni violente.

Selvaggia Lucarelli smentita da Daniela Martani

Sotto accusa era finita anche Daniela Martani, ex hostess di Alitalia, ex Grande Fratello ed ex Isola dei Famosi, spesso e volentieri ospite nei vari salotti televisive, da sempre su posizioni No Vax, in piazza sabato pomeriggio al Circo Massimo a Roma. La Lucarelli l’aveva accusata di essere stata complice dell’aggressione e di aver ricevuto un colpo in testa con una pigna proprio dalla stessa. “Mi hanno dato una testata – avveva raccontato la nota giornalista parlando con il Corriere della Sera – ma non è stato l’unico episodio di violenza: mi hanno spinta, tirato manate sul telefono, apostrofato con frasi sessiste. Daniela Martani mi ha tirato una botta con una pigna”.

La Martani , però, ha dato un’altra versione. “La pigna che si vede nel video era stata utilizzata semplicemente per giocare con il suo cane, spesso infatti quando si trova al parco prendo una pigna in mano e gliela lancio. Mentre ero intenta a giocare con il cane, ho notato come questa persona tutta mascherata, con cappello, mascherina ed occhiali scuri, stava filmando la manifestazione dei no vax al Circo Massimo con un fare provocatorio. Sono intervenuta per sedare gli animi, per tranquillizzare un po’ l’ambiente diventato piuttosto acceso. Solo in un secondo momento mi sono resa conto che fosse Selvaggia Lucarelli.