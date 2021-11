Lucarelli starnazza sulla mamma della Meloni che replica: “Tieni fuori la mia famiglia dai tuoi deliri” (video)

Continua il linciaggio ignobile senza senso a Piazza Pulita nei confronti di Giorgia Meloni da parte della ditta specializzata Lucarelli-Formigli. Inverosimile, cattivo, vergognoso infierire sulla vita privata di una donna e di una mamma. In questo caso la madre di Giorgia Meloni. Questo è successo, e con toni sgradevoli, risolini beffardi, a Piazza Pulita nella puntata di giovedì 18 novembre. Già, perché Selvaggia Lucarelli torna sul capitolo del libro “Io sono Giorgia” in cui la leader di FdI ha raccontato la scelta della mamma di non abortire: gesto a cui lei deve la sua vita.

Un pezzo di vita familiare, raccontata con il cuore nel suo libro, diventa nelle mani della “specialista” Lucarelli materiale per volgari attacchi, critiche, insinuazioni, giudizi sulle vite altrui.

La Lucarelli attacca di nuovo la Meloni e la mamma sull’aborto

La Meloni non ci sta. Già sullo stesso tema – le date, l’anno, la tempistica dell’ intenzione di abortire della mamma di Giorgia- la Lucarelli si era esplicata precedentemente. Ricevendone critiche feroci e piagnucolando per questo. Ora la Meloni ha postato il video della trasmissione in cui Lucarelli e Formigli parlano come due comari. “La Meloni parla di aborto come di sconfitta della società. Il suo libro inizia con una storia relativa all’aborto- scandisce Lucarelli come un’invasata- . Racconta di essere venuta al mondo per un mancato aborto. Davanti all’ospedale la madre all’ultimo momento ha deciso di non abortire. C’è questa eroicizzazione della donna che non pratica l’aborto all’ultimo momento e nasce Giorgia Meloni”.E chiude sputando veleno sul fatto “che nel 1977 non si abortiva negli ospedali”. Cose dell’altro mondo. Spettacolo veramente indegno di gente civile.

La Lucarelli e la Formigli setacciano le vide degli altri come comari

Eppure Selvaggia Lucarelli dovrebbe avere la propria di vita da raccontare e sondare nel profondo, visto che è fresco di stampa il suo nuovo libro “Crepacuore“. Non basta la sua vita a tenere incollato al teleschermo il pubblico di Piazza Pulita dove è ospite fissa? Evidentemente no.La vita degli altri, la vita di Giorgia Meloni sui cui pontificare e delirare deve essere più interessante di quella della giurata di Ballando con le stelle. Quasi che insultare nuovamente la Meloni possa dare una marcia in più per pubblicizzare il suo nuovo libro. Così, parlando di Alfonso Signorini da lei criticato aspramente per il suo no all’aborto, coglie l’assist per setacciare di nuovo la vita privata di Giorgia Meloni.

Meloni a Formigli: “Sono nata ‘per scelta’, non ‘per sbaglio'”