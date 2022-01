Quirinale, guerra di maratone tv: tra Mentana e Maggioni vince Maria De Filippi: i dati

Il voto per il Quirinale non ha premiato le maratone tv, tutt’altro. Numeri deludenti sia quelli di Enrico Mentana su La7, che quelli di Monica Maggioni su Rai1e dello speciale di Rai2: bassi ascolti sia al debutto del romanzo Quirinale, lunedì 24, sia nella seconda giornata di martedì. Il sito Vigilanza tv analizza i dati delle maggiori reti.

Flop delle maratone tv per il Quirinale. Meglio le soap

A nulla è servita l’effervescenza di Enrico Mentana, la sua voglia di scherzare e di giocare tiri mancini ai suoi due inviati, Sardone e Celata. “Non ti sei accorta che Salvini e Draghi si sono incontrati?”, le disse a bruciapelo. Neanche il “movimentismo” del secondo, costretto da Mentana a rincorrere deputati e senatori ha fatto breccia nelle sue ormai classiche maratone.

Guerra di maratone sul Quirinale

Per imitare la “maratona Mentana”, Rai1 ha proposto una lunghissima trasmissione, una sorta di versione quirinalizia de La vita in diretta, dove ad affiancare Alberto Matano ci sono la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, insieme a Serena Bortone, Lucia Annunziata e Marcello Sorgi. Iniziata verso le due e mezza di pomeriggio, la diretta della rete ammiraglia ha raggiunto il 12,5% di media di shar:, ovvero circa 1 milione e 900 mila telespettatori. Surclassata, come fa notare il sito Vigilanza.tv, da quasi tutti gli altri programmi del pomeriggio di Mediaset.

Tra Mentana e Maggioni vince Maria De Filippi

I telespettatori hanno preferito di più soap, reality e programmi “leggeri”. Lunedì Canale5 con le telenovela raggiunge un degno 17 per cento. Dati positivi anche per Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi raggiunge il 21.6 per cento, mentre Amici il 18.5. Buoni risultati per Pomeriggio Cinque che arriva al 17.1 e Avanti un altro al 22.3 per cento. La maratona di Rai 1, però, ha in pratica inghiottito anche il Tg1: alle 20 Rai1 registrava un 18% di share, contro il 20,9% raggiunto dal Tg5.

Porro batte Mentana in seconda serata

Ma sa Rai1 piange La7 non ride. La stessa Maratona Mentana, in onda su La 7 dalle 14.15 (45 minuti prima dell’inizio della votazione), ha raggiunto il 5,1% di share: ovvero circa 783 mila telespettatori (quando spesso supera il 7); mentre la seconda parte in prima serata si è fermata al 2,8%, ovvero 648 mila spettatori. Vero è che in prima serata aveva contro avversari di tutto rispetto, come il Grande Fratello Vip e Report (6,8%). Ma Quarta Repubblica di Nicola Porro, in onda su Rete 4, ha fatto comunque meglio di Mentana con un 4,1% e 751 mila telespettatori.

Briciole per Bruno Vespa

Mentana forse ha pagato la lunghezza del programma, gli interminabili commenti degli ospiti, in onda da quasi sei ore prima del suo tg. Dopo un’intera giornata di maratone, a farne le spese è anche Bruno Vespa. Il suo Porta a Porta in seconda serata su Rai1, ha totalizzato l’8,3% per un totale di 873 mila telespettatori.

Flop maratone sia lunedì che martedì

Ma anche “la seconda puntata” del voto per eleggere il successore di Sergio Mattarella è andata “in bianco”, televisivamente parlando, come annota il sito Vigilanzatv il parterre in studio (presenti Alberto Matano, Serena Bortone, Marcello Sorgi e Lucia Annunziata), il Tg1 non ha sfondato il 13 per cento di share, ottenendo solo il 12.5. Non va meglio al direttore del tg di La7, che con la sua interminabile diretta ha registrato un 5.1 per cento con 782.900 spettatori nel pomeriggio e un 2.8 per cento con 648.000 spettatori in prima serata. Non va meglio la seconda serata di martedì, dove la triplice sfida, Di martedì, Fuori dal Coro e Cartabianca si attesta su numeri consueti ( rispettivamente 6,3-6,1- 5,5 di share). A faticare ancora una volta sono state le maratone. Quella del Tg1 è stata soppiantata da tutti i programmi di intrattenimento Mediaset. E anche il contenitore di Mentana ha raggiunto un asfittico 4,4.