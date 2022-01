Oliviero Toscani va fuori di testa all’idea di Berlusconi al Quirinale: “Se lo eleggono sarà guerra civile”

Silvio Berlusconi al Quirinale? “Sono disgustato solamente a sentire una roba simile. Ma stiamo scherzando? E non sono l’unico, è una cosa ridicola”. Il fotografo Oliviero Toscani, conversando con l’Adnkronos, non usa mezzi termini per bocciare senza appello la possibile candidatura dell’ex presidente del Consiglio al Quirinale.

Il delirio di Toscani contro Berlusconi: “Ha rovinato l’Italia”

“Smettiamo di fare i burattini. Ci sarà la guerra civile – attacca – non è possibile, è la più grossa barzelletta che si possa raccontare agli italiani, la più grande stupidaggine che possiamo fare come Paese. E’ incredibile, ma io mi domando: ma che Paese siamo? Solamente a proporre una figura simile, inguardabile, condannato, bunga bungista. E’ un Paese imbecille solamente a pensare una cosa così. Ha rovinato l’Italia, ha fatto diventare l’Italia un Drive-In“. Per la più alta carica dello Stato, conclude Toscani, ci vorrebbe “una persona seria, non Berlusconi“.

Ieri il “popolo viola” è sceso in piazza contro il Cav: erano 4 gatti

Al di là della furia ideologica di Oliviero Toscani, ci sono altri personaggi atterriti dall’eventualità del Cavaliere al Colle. Ma sembrano in compagnia piuttosto esigua. La conferma è di ieri. L’iniziativa del popolo viola in piazza per dire no alla candidatura al Colle di Silvio Berlusconi si è rivelata un vero e proprio fallimento. I partecipanti – fonte Ansa – non arrivavano a cento. Ed è stata Repubblica, testata non certo amica del Cav, a sottolineare che c’erano più cronisti che partecipanti al sit in indetto dall’attivista Gianfranco Mascia. Lui e Oliviero Toscani dormiranno sonni assai agitati fino all’elezione del prossimo presidente della Repubblica.